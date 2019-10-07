WSJ: Google раздумывает над покупкой конкурента TikTok

Google рассматривает вопрос покупки приложения Firework – конкурента популярного сервиса коротких видео TikTok. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Команда Firework базируется в Калифорнии и позиционирует свой продукт как «будущее социального мобильного телевидения». В последнем раунде финансирования, который состоялся ранее в этом году, компания была оценена в $100 млн.

По данным WSJ, на покупку Firework также претендует китайский ИТ-гигант Weibo. Однако переговоры с Google продвинулись дальше, хотя цену они пока не обсуждали.

Сервису TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance, удалось быстро завоевать мировую популярность в категории социальных сетей, особенно среди молодёжи. По данным SensorTower, во втором квартале 2019 года TikTok занял четвёртое место среди наиболее часто скачиваемых приложений, уступив только приложениям Facebook (WhatsApp, Messenger и Facebook).

Как стало известно ранее, Facebook уже тестирует собственный аналог TikTok – Lasso – на отдельных рынках. Snapchat также экспериментирует с добавлением функций в стиле TikTok.