WSJ: Google раздумывает над покупкой конкурента TikTok
Google рассматривает вопрос покупки приложения Firework – конкурента популярного сервиса коротких видео TikTok. Об этом
Команда Firework базируется в Калифорнии и позиционирует свой продукт как «будущее социального мобильного телевидения». В последнем раунде финансирования, который состоялся ранее в этом году, компания была оценена в $100 млн.
По данным WSJ, на покупку Firework также претендует китайский ИТ-гигант Weibo. Однако переговоры с Google продвинулись дальше, хотя цену они пока не обсуждали.
Сервису TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance, удалось быстро завоевать мировую популярность в категории социальных сетей, особенно среди молодёжи. По данным SensorTower, во втором квартале 2019 года TikTok занял четвёртое место среди наиболее часто скачиваемых приложений, уступив только приложениям Facebook (WhatsApp, Messenger и Facebook).
Как стало известно ранее, Facebook уже тестирует собственный аналог TikTok – Lasso – на отдельных рынках. Snapchat также экспериментирует с добавлением функций в стиле TikTok.
По данным WSJ, мотивация Google в данном случае – это «оставаться впереди авангарда». Компания также изучает другие возможные варианты приобретений в пространстве видеоприложений.
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Internet и сети
07.10.2019 02:07