Cloudflare разработала план по борьбе с ботами

CDN-провайдер Cloudflare усиливает борьбу с ботами. Для этого компания разработала план, который призван сделать использование ботов невыгодным для их операторов.

Cloudflare получает 3 млрд запросов от ботов каждый день. Теперь компания решила «дать им отпор».

Новый режим борьбы с ботами, который Cloudflare включила в качестве бесплатной функции для всех аккаунтов, будет определять ботов и давать им намеренно сложные вычислительные задачи.

Пока бот будет пытаться решить головоломку, его сервер максимизирует свою вычислительную мощность, что приведёт к увеличению потребления облачных ресурсов и повышению расходов для оператора бота.

В результате использование ботов станет более затратным в долгосрочной перспективе, и их активность снизится, считают в Cloudflare.

Кроме того, Cloudflare также будет привлекать к борьбе с ботами своих партнёров по отрасли. Так, если бот размещён компанией, которая является членом Bandwidth Alliance (группы, в которую входит ряд крупнейших облачных и веб-хостингов), Cloudflare передаст ей интернет-адрес бота для отключения.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Государственной судебной администрации майнили криптовалютуВ Государственной судебной администрации майнили криптовалюту
Amazon обвинили в манипулировании результатами поискаAmazon обвинили в манипулировании результатами поиска
Посты в Instagram теперь можно планировать через Facebook Creator StudioПосты в Instagram теперь можно планировать через Facebook Creator Studio
Facebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламыFacebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламы
Google внёс изменения в обработку разметки для отзывовGoogle внёс изменения в обработку разметки для отзывов
Блок рекламы


Похожие новости
Посты в Instagram теперь можно планировать через Facebook Creator StudioПосты в Instagram теперь можно планировать через Facebook Creator Studio
Spotify начнет спрашивать конкретный адрес проживания у участников семейного плана
YouTube планирует прекратить показ таргетированной рекламы в детских видеоYouTube планирует прекратить показ таргетированной рекламы в детских видео
Cloudflare подала заявку на IPOCloudflare подала заявку на IPO
Facebook позволил планировать посты в Instagram через Creator StudioFacebook позволил планировать посты в Instagram через Creator Studio
Google присоединился к отраслевой инициативе по борьбе с email-мошенничествомGoogle присоединился к отраслевой инициативе по борьбе с email-мошенничеством
Tor запустил краудфандинговую кампанию по борьбе с цензурой в интернетеTor запустил краудфандинговую кампанию по борьбе с цензурой в интернете
В работе Cloudflare снова произошёл масштабный сбойВ работе Cloudflare снова произошёл масштабный сбой
Alphabet представил план постройки умного «города в городе» для ТоронтоAlphabet представил план постройки умного «города в городе» для Торонто
Google пока не планирует отказываться от инструмента отклонения ссылокGoogle пока не планирует отказываться от инструмента отклонения ссылок
Последние новости
Подгружаем последние новости