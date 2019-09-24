Cloudflare разработала план по борьбе с ботами

CDN-провайдер Cloudflare усиливает борьбу с ботами. Для этого компания разработала план, который призван сделать использование ботов невыгодным для их операторов.

Cloudflare получает 3 млрд запросов от ботов каждый день. Теперь компания решила «дать им отпор».

Новый режим борьбы с ботами, который Cloudflare включила в качестве бесплатной функции для всех аккаунтов, будет определять ботов и давать им намеренно сложные вычислительные задачи.

Пока бот будет пытаться решить головоломку, его сервер максимизирует свою вычислительную мощность, что приведёт к увеличению потребления облачных ресурсов и повышению расходов для оператора бота.

В результате использование ботов станет более затратным в долгосрочной перспективе, и их активность снизится, считают в Cloudflare.

Кроме того, Cloudflare также будет привлекать к борьбе с ботами своих партнёров по отрасли. Так, если бот размещён компанией, которая является членом Bandwidth Alliance (группы, в которую входит ряд крупнейших облачных и веб-хостингов), Cloudflare передаст ей интернет-адрес бота для отключения.