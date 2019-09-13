Google выплатит Франции $1,1 млрд для урегулирования налогового спора

Google согласился выплатить властям Франции почти €1 млрд ($1,1 млрд) для урегулировании налогового спора, который длился четыре года. Об этом сообщает Reuters.

Местные власти искали доказательства того, что Google уклонялся от уплаты налогов, не полностью декларируя свою деятельность в стране.

В рамках соглашения компания заплатит штраф в размере €500 млн и вернёт €465 млн невыплаченных налогов.

Как известно, в большинстве европейских стран Google платит небольшие налоги, поскольку практически все продажи в этом регионе компания проводит через свой филиал в Ирландии. Благодаря этой схеме Google удаётся значительно экономить на налогах.

По словам министра государственного бюджета Франции Джеральда Дарманина, соглашение с Google создаст законный прецедент и добавил, что в настоящее время также ведутся переговоры с рядом других компаний – как крупных, так и мелких. Их названия он не уточнил.

Отметим, что Франция активно продвигала новую схему налогообложения для технологических компаний на территории Евросоюза, однако столкнулась с сопротивлением со стороны Ирландии, Дании, Швеции и Финляндии.

В конечном итоге правительство Франции ввело внутренний налог для зарубежных IT- компаний, в ответ на который президент США Дональд Трамп пригрозил введением аналогичного налога на французское вино.

О том, что у налоговой службы Франции есть претензии к Google, стало известно в мае 2016, когда в парижский офис компании пришли с обыском следователи. Google подозревался в неуплате налогов на сумму в €1,6 млрд. Позже эта сумма была уменьшена до €1,12 млрд.

В 2017 году Google выиграл один из судов по этому делу, но это не спасло компанию от штрафа и возврата невыплаченных налогов.

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