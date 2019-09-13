Google выплатит Франции $1,1 млрд для урегулирования налогового спора
Google согласился выплатить властям Франции почти €1 млрд ($1,1 млрд) для урегулировании налогового спора, который длился четыре года. Об этом
Местные власти искали доказательства того, что Google уклонялся от уплаты налогов, не полностью декларируя свою деятельность в стране.
В рамках соглашения компания заплатит штраф в размере €500 млн и вернёт €465 млн невыплаченных налогов.
Как известно, в большинстве европейских стран Google платит небольшие налоги, поскольку практически все продажи в этом регионе компания проводит через свой филиал в Ирландии. Благодаря этой схеме Google удаётся значительно экономить на налогах.
По словам министра государственного бюджета Франции Джеральда Дарманина, соглашение с Google создаст законный прецедент и добавил, что в настоящее время также ведутся переговоры с рядом других компаний – как крупных, так и мелких. Их названия он не уточнил.
Отметим, что Франция активно продвигала новую схему налогообложения для технологических компаний на территории Евросоюза, однако столкнулась с сопротивлением со стороны Ирландии, Дании, Швеции и Финляндии.
В конечном итоге правительство Франции ввело внутренний налог для зарубежных IT- компаний, в ответ на который президент США Дональд Трамп пригрозил введением аналогичного налога на французское вино.
О том, что у налоговой службы Франции есть претензии к Google, стало известно в мае 2016, когда в парижский офис компании пришли с обыском следователи. Google подозревался в неуплате налогов на сумму в €1,6 млрд. Позже эта сумма была уменьшена до €1,12 млрд.
В 2017 году Google выиграл один из судов по этому делу, но это не спасло компанию от штрафа и возврата невыплаченных налогов.
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13.09.2019 16:03