Facebook не вернет страницу Mova. Она неоднократно нарушала правила соцсети
24 августа Facebook заблокировал страницу Mova. Основатель сообщества, активист Алексей Кляшторный, рассказывал, что в соцсети не назвали причин блокировки. Он предложил писать обращения в службу поддержки, пишут
Редакция AIN.UA связалась с пресс-офисом Facebook. Представители соцсети рассказали, что страница нарушила «Нормы сообщества».
Это свод правил, который обеспечивает безопасность, возможность высказаться и справедливость для всех пользователей. Mova неоднократно их нарушала:
Эти стандарты созданы, чтобы защитить людей на Facebook и они запрещают буллинг, харассмент или хейт-спич. Когда страница регулярно нарушает эти правила, как в данном случае, мы снимаем ее с публикации.
В Facebook подтвердили, что решение о блокировке — окончательное, страницу не вернут назад. На Mova были подписаны более 520 000 пользователей.
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28.08.2019 15:22