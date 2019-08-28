Facebook не вернет страницу Mova. Она неоднократно нарушала правила соцсети

24 августа Facebook заблокировал страницу Mova. Основатель сообщества, активист Алексей Кляшторный, рассказывал, что в соцсети не назвали причин блокировки. Он предложил писать обращения в службу поддержки, пишут AIN.UA.

Редакция AIN.UA связалась с пресс-офисом Facebook. Представители соцсети рассказали, что страница нарушила «Нормы сообщества».

Это свод правил, который обеспечивает безопасность, возможность высказаться и справедливость для всех пользователей. Mova неоднократно их нарушала:

Эти стандарты созданы, чтобы защитить людей на Facebook и они запрещают буллинг, харассмент или хейт-спич. Когда страница регулярно нарушает эти правила, как в данном случае, мы снимаем ее с публикации.

В Facebook подтвердили, что решение о блокировке — окончательное, страницу не вернут назад. На Mova были подписаны более 520 000 пользователей.


Михаил Сапитон, AIN

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