Google вложит $1 млрд в строительство жилья в области залива Сан-Франциско

Google инвестирует $1 млрд в строительство нового жилья в области залива Сан-Франциско. Об этом сообщил глава компании Сундар Пичаи в официальном блоге.

Во-первых, в течение следующих 10 лет Google потратит $750 млн на то, чтобы застроить жилыми объектами часть своей земли, которая сейчас отведена под офисы и коммерческие помещения. Предполагается, что это позволит построить как минимум 15 000 жилых домов, включая варианты для семей со средним и низким доходом. Для сравнения, в 2018 году в районе Саут-Бэй было построено в общей сумме 3000 домов.

Во-вторых, Google создаст инвестиционный фонд в размере $250 млн, чтобы помочь застройщикам построить ещё минимум 5000 единиц доступного жилья.

Кроме того, Google выделит $50 млн на гранты, которые будут выдаваться через Google.org некоммерческим организациям, занимающимся вопросами оказания помощи бездомным.

В ближайшие месяцы Google также продолжит работать с местными властями для поддержки планов, позволяющих застройщикам жилых домов «быстро и экономно строить».

Пичаи также отметил, что доступное и качественное жильё – это лишь одно из направлений, в которые компания инвестирует средства в области залива Сан-Франциско.

В этом районе Google также предоставляет бесплатные коворкинги для некоммерческих организаций, улучшает общественный транспорт для местных жителей и своих сотрудников, а также поддерживает образовательные программы и другие инициативы.


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