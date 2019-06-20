В Конгрессе США призвали заблокировать запуск криптовалюты Facebook

В Конгрессе США призвали заблокировать запуск криптовалюты Facebook

Глава комитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам финансовых услуг Максин Уотерс призвала Facebook подождать с запуском собственной криптовалюты.

Об этом сообщает ВВС.

Уоутерс отметила, что "из-за прошлого компании" Facebook следует согласиться заблокировать проект до завершения проверки. Она напомнила об истории с незаконным использованием данных пользователей соцсети, что привело к допросам руководства Facebook в Конгрессе.

В Facebook заявили, что с нетерпением ждут, когда смогут дать американским конгрессменам ответы на все вопросы о новой криптовалюте.

В Facebook заявили, что ожидают возможности ответить на вопрос конгрессменов.

Напомним, ранее компания Facebook официально объявила о создании собственной криптовалюты Libra, которая по планам разработчиков должна стать конкурентом биткоину.

В начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы. В апреле и мае 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

В сентябре 2018 года соцсеть была атакована хакерами. По оценке Facebook, в результате пострадали около 29 млн пользователей. При нападении киберпреступники воспользовались брешью в системе безопасности соцсети, которая позволяет увидеть свою страницу от лица других пользователей. По словам вице-президента компании Гая Росена, Facebook устранила уязвимость.

В марте основатель социальной сети Марк Цукерберг пообещал защитить личные данные пользователей Facebook.


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