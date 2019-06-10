Google объявил о покупке аналитической платформы Looker за $2,6 млрд

Компания Google договорилась о покупке аналитической платформы Looker за $2,6 млрд. Сделка планируется к закрытию к концу 2019 года.

Согласно достигнутым договорённостям, Looker станет частью Google Cloud, чтобы компания могла предоставить своим клиентам «более комплексное аналитическое решение».

« Google Cloud используется многими ведущими организациями в мире для аналитики и принятия решений. Объединение Google Cloud и Looker позволит клиентам по-новому использовать данные для управления их digital-трансформацией», — отметил глава Google Cloud Томас Куриан (Thomas Kurian).

Стартап в области Big Data-аналитики Looker был основан в 2011 году. Его платформа помогает компаниям обрабатывать и визуализировать большие объёмы данных, используя множество источников, среди которых AWS Redshift, Google BigQuery, Snowflake и MySQL.

За всё время своего существования стартап привлёк около $300 млн финансирования.