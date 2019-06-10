Google объявил о покупке аналитической платформы Looker за $2,6 млрд
Компания Google
Согласно достигнутым договорённостям, Looker станет частью Google Cloud, чтобы компания могла предоставить своим клиентам «более комплексное аналитическое решение».
«Google Cloud используется многими ведущими организациями в мире для аналитики и принятия решений. Объединение Google Cloud и Looker позволит клиентам по-новому использовать данные для управления их digital-трансформацией», — отметил глава Google Cloud Томас Куриан (Thomas Kurian).
Стартап в области Big Data-аналитики Looker был основан в 2011 году. Его платформа помогает компаниям обрабатывать и визуализировать большие объёмы данных, используя множество источников, среди которых AWS Redshift, Google BigQuery, Snowflake и MySQL.
За всё время своего существования стартап привлёк около $300 млн финансирования.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
10.06.2019 20:35