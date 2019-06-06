Google оспорил штраф в €1,49 млрд по делу AdSense

Google подал апелляцию на решение Еврокомиссии о штрафе в €1,49 млрд ($1,7 млрд) по делу рекламного сервиса AdSense.

По данным The Telegraph , ходатайство было зарегистрировано в Общем суде Европейского союза в Брюсселе.

Представитель Google подтвердил факт подачи апелляции, но от дальнейших комментариев отказался.

Пресс-секретарь Еврокомиссии в свою очередь заявил, что регулятор будет защищать своё решение в суде.

Штраф по делу AdSense стал уже третьим для Google со стороны ЕК. Так, прошлым летом компания была оштрафована на $5 млрд по делу Android, а в середине 2017 года – на $2,7 млрд по делу Google Shopping.

Предыдущие штрафы Google тоже обжаловал, но помимо этого внёс изменения в работу Google Shopping и Android в Европе, чтобы избежать дальнейших санкций.

В случае AdSense регулятор установил, что в период между 2006 и 2016 годами в контрактах Google содержались условия, которые были расценены как попытка не допустить конкурентов на рынок.

Эти ограничения были удалены из контрактов только в 2016 году – после того, как Еврокомиссия официально предъявила Google обвинения.