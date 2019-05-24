Facebook удалил более 2 млрд фейковых аккаунтов в I квартале 2019 года

В первом квартале 2019 года Facebook удалил 2,19 млрд фейковых аккаунтов. В четвёртом квартале 2018 года эта цифра была почти в 2 раза меньше и составляла 1,2 млрд.

В компании отметили, что увеличение количества фейковых аккаунтов связано с автоматическими атаками, целью которых является массовое создание учётных записей.

По оценкам Facebook, около 5% от месячной аудитории соцсети не являются реальными пользователями (порядка 119 млн).

Для борьбы с фейковыми аккаунтами Facebook работает в трёх направлениях: блокирует само создание таких аккаунтов, удаляет аккаунты в процессе регистрации и блокирует те аккаунты, которые уже созданы.

В целом компания ориентируется на 2 цели: предотвратить злоупотребления со стороны таких учётных записей и предоставить пользователям возможность общаться и взаимодействовать с реальными людьми.

Глава Facebook Марк Цукерберг в свою очередь заявил, что хотя соцсеть добилась определённого успеха в удалении фейковых аккаунтов, это нужно делать лучше. Он также сообщил, что, начиная со следующего года, Facebook будет выпускать отчёты о прозрачности ежеквартально, а следующий отчёт будет включать также информацию по Instagram.