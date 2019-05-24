Facebook удалил более 2 млрд фейковых аккаунтов в I квартале 2019 года
В первом квартале 2019 года Facebook
В компании отметили, что увеличение количества фейковых аккаунтов связано с автоматическими атаками, целью которых является массовое создание учётных записей.
По оценкам Facebook, около 5% от месячной аудитории соцсети не являются реальными пользователями (порядка 119 млн).
Для борьбы с фейковыми аккаунтами Facebook работает в трёх направлениях: блокирует само создание таких аккаунтов, удаляет аккаунты в процессе регистрации и блокирует те аккаунты, которые уже созданы.
В целом компания ориентируется на 2 цели: предотвратить злоупотребления со стороны таких учётных записей и предоставить пользователям возможность общаться и взаимодействовать с реальными людьми.
Глава Facebook Марк Цукерберг в свою очередь заявил, что хотя соцсеть добилась определённого успеха в удалении фейковых аккаунтов, это нужно делать лучше. Он также сообщил, что, начиная со следующего года, Facebook будет выпускать отчёты о прозрачности ежеквартально, а следующий отчёт будет включать также информацию по Instagram.
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