Facebook удалил более 2 млрд фейковых аккаунтов в I квартале 2019 года

В первом квартале 2019 года Facebook удалил 2,19 млрд фейковых аккаунтов. В четвёртом квартале 2018 года эта цифра была почти в 2 раза меньше и составляла 1,2 млрд.

В компании отметили, что увеличение количества фейковых аккаунтов связано с автоматическими атаками, целью которых является массовое создание учётных записей.

По оценкам Facebook, около 5% от месячной аудитории соцсети не являются реальными пользователями (порядка 119 млн).

Для борьбы с фейковыми аккаунтами Facebook работает в трёх направлениях: блокирует само создание таких аккаунтов, удаляет аккаунты в процессе регистрации и блокирует те аккаунты, которые уже созданы.

В целом компания ориентируется на 2 цели: предотвратить злоупотребления со стороны таких учётных записей и предоставить пользователям возможность общаться и взаимодействовать с реальными людьми.

Глава Facebook Марк Цукерберг в свою очередь заявил, что хотя соцсеть добилась определённого успеха в удалении фейковых аккаунтов, это нужно делать лучше. Он также сообщил, что, начиная со следующего года, Facebook будет выпускать отчёты о прозрачности ежеквартально, а следующий отчёт будет включать также информацию по Instagram.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Австралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалютуАвстралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалюту
Google отслеживает покупки пользователей с помощью GmailGoogle отслеживает покупки пользователей с помощью Gmail
У 49 млн Instagram-звезд собрали контакты и выложили в онлайн
Google Сайты получили обновлённый футерGoogle Сайты получили обновлённый футер
Пользователи больше доверяют сайтам компаний, чем GMB – исследованиеПользователи больше доверяют сайтам компаний, чем GMB – исследование
Блок рекламы


Похожие новости
iForum-2019. Андрей Осадчий, GFK: как и что украинцы покупают в интернетеiForum-2019. Андрей Осадчий, GFK: как и что украинцы покупают в интернете
Apple намерен сделать интернет-рекламу более приватнойApple намерен сделать интернет-рекламу более приватной
Дмитрий Дубилет на iForum-2019: “Ограниченный бюджет на IT – это ограниченный бюджет на весь бизнес”Дмитрий Дубилет на iForum-2019: “Ограниченный бюджет на IT – это ограниченный бюджет на весь бизнес”
Baidu отчитался о первом убыточном квартале после выхода на IPOBaidu отчитался о первом убыточном квартале после выхода на IPO
Facebook будет ранжировать выше контент от друзей и релевантные ссылкиFacebook будет ранжировать выше контент от друзей и релевантные ссылки
GML 2019: новые форматы рекламы, редизайн Google Shopping и другие анонсыGML 2019: новые форматы рекламы, редизайн Google Shopping и другие анонсы
Reuters: Facebook грозит ещё 20 лет под надзором после соглашения с FTCReuters: Facebook грозит ещё 20 лет под надзором после соглашения с FTC
Facebook, Google и Amazon экономически доминируют над СМИ, - Hubert Burda MediaFacebook, Google и Amazon экономически доминируют над СМИ, - Hubert Burda Media
Киберполиция закрыла более 30 пиратских онлайн-кинотеатровКиберполиция закрыла более 30 пиратских онлайн-кинотеатров
Facebook ответил на призыв положить конец его монополииFacebook ответил на призыв положить конец его монополии
Последние новости
Подгружаем последние новости