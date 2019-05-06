Facebook запустил масштабную рекламу обновлённых групп

Социальная сеть Facebook запустила масштабную рекламную кампанию «More together», посвящённую обновлению групп. На данный момент инициатива ориентирована только на США.

В рамках кампании Facebook рассказывает о преимуществах обновлённых групп. Как сообщалось ранее, после редизайна приложений и сайта соцсети приоритет новостной ленты снизится, а в центр внимания пользователей будут поставлены сообщества.

Реклама была разработана Wieden + Kennedy, внутренним агентством Facebook, Creative X, и Freud Communications.

Кампания продлится около двух недель и будет охватывать такие каналы, как ТВ, digital и наружная реклама.

В рекламе изображены реальные пользователи, состоящие в разных группах, объединяющих людей вокруг самых разных интересов.

«Это реальные люди, реальные истории, реальные группы, реальные слова», — отметил глобальный директор по маркетингу Facebook Антонио Лучио (Antonio Lucio).

Целью маркетинговой кампании является возвращение Facebook положительного имиджа, который значительно пошатнулся после ряда скандалов, связанных с утечками данных пользователей.

Напомним, что редизайн Facebook был анонсирован на конференции для разработчиков F8, которая проходила с 30 апреля по 1 мая в Сан-Франциско.


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