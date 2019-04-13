Disney рассказала о стриминге Disney+. Объявили дату запуска, стоимость и контент

Компания Disney провела двухчасовую презентацию, посвященную запуску фирменного стриминг-сервиса Disney+. Проект заработает в США с 12 ноября и появится в остальных регионах мира в течение двух ближайших лет. Подписка обойдется в $6,99/мес или $69,99/год, пишут AIN.UA .

Площадка будет работать через смарт-ТВ, консоли, мобильные устройства, браузеры. Контент можно будет скачать для офлайн-загрузки. Также поддерживаются пользовательские профили и родительский контроль. Часть материалов будут доступна в 4K-разрешении с поддержкой HDR. Сейчас фильмы Disney в таком качестве нельзя приобрести или постримить.

На главную страницу выведены пять ключевых разделов: контент от Disney, Pixar, Marvel, вселенной Star Wars и National Geographic. На старте заявлено о 500 фильмах и 7500 сериальных эпизодах. Специально для сервиса уже запланированы 25 сериалов и более 10 полнометражных фильмов.

Что будет доступно на Disney+ со старта:

Все фильмы киновселенной Marvel до «Капитана Марвел».

Сериал по вселенной Star Wars «Мандалорец» c Педро Паскалем.

Римейк «Леди и бродяги» с живыми актреами.

Все сезоны «Симпсонов».

Все короткометражки Pixar.

5000 сериальных эпизодов, которые транслирует канал Disney Channel.

100 фильмов канала Disney Channel.

Документальный фильм The World According to Jeff Goldblum.

250 часов архивного контента канала National Geographic.

Что добавят в первый год работы сервиса:

Все фильмы серии Star Wars;

Новый сезон анимационного шоу «Атака клонов» по вселенной Star Wars;

Все полнометражные картины Pixar.

Эксклюзивы Disney+ без даты релиза:

Сериал-приквел «Изгоя-один» по вселенной Star Wars;

Сериал об альтернативных мирах Marvel под названием What if?;

Шоу о Соколе и Зимнем солдате из киновселенной Marvel;

Сериал WandaVision о Ванде и Вижене;

Сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном;

Шоу по мотивам «Корпорации монстров»;

Сериал по мотивам телефильма «Классный мюзикл».

Глава Disney Боб Айгер говорил, что компания будет выходить на стриминговый рынок с осторожностью. В соцсетях уже сравнили библиотеку Disney и Netflix. Результат в пользу второго: на Netflix доступны 4335 фильмов и 1197 сериалов. Впрочем, большинство из самых популярных сериалов в библиотеке Netflix не принадлежат онлайн-кинотеатру, а находятся во владении других студий. Вот какие данные приводит издание Recode по состоянию на декабрь 2018 года.