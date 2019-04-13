Disney рассказала о стриминге Disney+. Объявили дату запуска, стоимость и контент

Компания Disney провела двухчасовую презентацию, посвященную запуску фирменного стриминг-сервиса Disney+. Проект заработает в США с 12 ноября и появится в остальных регионах мира в течение двух ближайших лет. Подписка обойдется в $6,99/мес или $69,99/год, пишут AIN.UA.

Площадка будет работать через смарт-ТВ, консоли, мобильные устройства, браузеры. Контент можно будет скачать для офлайн-загрузки. Также поддерживаются пользовательские профили и родительский контроль. Часть материалов будут доступна в 4K-разрешении с поддержкой HDR. Сейчас фильмы Disney в таком качестве нельзя приобрести или постримить.

Disney рассказала о стриминге Disney+. Объявили дату запуска, стоимость и контент

На главную страницу выведены пять ключевых разделов: контент от Disney, Pixar, Marvel, вселенной Star Wars и National Geographic. На старте заявлено о 500 фильмах и 7500 сериальных эпизодах. Специально для сервиса уже запланированы 25 сериалов и более 10 полнометражных фильмов.

Что будет доступно на Disney+ со старта:

  • Все фильмы киновселенной Marvel до «Капитана Марвел».
  • Сериал по вселенной Star Wars «Мандалорец» c Педро Паскалем.
  • Римейк «Леди и бродяги» с живыми актреами.
  • Все сезоны «Симпсонов».
  • Все короткометражки Pixar.
  • 5000 сериальных эпизодов, которые транслирует канал Disney Channel.
  • 100 фильмов канала Disney Channel.
  • Документальный фильм The World According to Jeff Goldblum.
  • 250 часов архивного контента канала National Geographic.

Что добавят в первый год работы сервиса:

  • Все фильмы серии Star Wars;
  • Новый сезон анимационного шоу «Атака клонов» по вселенной Star Wars;
  • Все полнометражные картины Pixar.
Disney рассказала о стриминге Disney+. Объявили дату запуска, стоимость и контент

Эксклюзивы Disney+ без даты релиза:

  • Сериал-приквел «Изгоя-один» по вселенной Star Wars;
  • Сериал об альтернативных мирах Marvel под названием What if?;
  • Шоу о Соколе и Зимнем солдате из киновселенной Marvel;
  • Сериал WandaVision о Ванде и Вижене;
  • Сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном;
  • Шоу по мотивам «Корпорации монстров»;
  • Сериал по мотивам телефильма «Классный мюзикл».

Глава Disney Боб Айгер говорил, что компания будет выходить на стриминговый рынок с осторожностью. В соцсетях уже сравнили библиотеку Disney и Netflix. Результат в пользу второго: на Netflix доступны 4335 фильмов и 1197 сериалов. Впрочем, большинство из самых популярных сериалов в библиотеке Netflix не принадлежат онлайн-кинотеатру, а находятся во владении других студий. Вот какие данные приводит издание Recode по состоянию на декабрь 2018 года.

Disney рассказала о стриминге Disney+. Объявили дату запуска, стоимость и контент

Красным выделены сериалы, не принадлежащие Netflix


Михаил Сапитон, AIN


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