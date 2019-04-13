В Google Docs можно будет напрямую редактировать файлы Microsoft Office
Сервис для совместной работы с документами Google Docs получил встроенную поддержку файлов Microsoft Office.
Ранее для редактирования, комментирования и совместной работы с этими файлами, их нужно было конвертировать в формат, поддерживаемый Google Docs. Теперь их можно загружать напрямую и работать с ними в Google Документах, Таблицах и Презентациях.
На данный момент поддержка документов Microsoft Office добавлена только в коммерческие версии G Suite. Но в ближайший месяц новая опция также станет доступна обычным пользователям.
Какие типы файлов поддерживает Google Docs:
- Word: .doc, .docx, .dot
- Excel: .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt
- Powerpoint: .ppt, .pptx, .pps, .pot
Напомним, что в октябре Google Docs запустил «.new» домены для быстрого создания документов.
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