В Google Docs можно будет напрямую редактировать файлы Microsoft Office

Сервис для совместной работы с документами Google Docs получил встроенную поддержку файлов Microsoft Office.

Ранее для редактирования, комментирования и совместной работы с этими файлами, их нужно было конвертировать в формат, поддерживаемый Google Docs. Теперь их можно загружать напрямую и работать с ними в Google Документах, Таблицах и Презентациях.

На данный момент поддержка документов Microsoft Office добавлена только в коммерческие версии G Suite. Но в ближайший месяц новая опция также станет доступна обычным пользователям.

Какие типы файлов поддерживает Google Docs:

  • Word: .doc, .docx, .dot
  • Excel: .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt
  • Powerpoint: .ppt, .pptx, .pps, .pot

Напомним, что в октябре Google Docs запустил «.new» домены для быстрого создания документов.


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