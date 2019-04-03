Кабмин выделил 1 млрд грн на интернет и компьютеры для школ

Школам планируют обеспечить минимум 10 Мбит/с.

Кабмин выделил 1 млрд грн на интернет и компьютеры для школ
Фото: День

Кабинет министров инвестирует 1 млрд гривен на интернетизацию и компьютеризацию школ. Из этих денег 700 млн гривен будет направлено на обеспечение доступа к Интернету, а 300 млн гривен - на закупку компьютеров. Об этом сообщается в пресс-службе Министерства образования и науки.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 3 апреля.

"Наша задача - провести Интернет в те заведения, где доступа вообще нет, а также обеспечить скорость подключения для других заведений не менее 30 Мбит/с, а для опорных учреждений и крупных школ - до 100 Мбит/с. Также наша задача - обеспечить для школ соотношение хотя бы 1 компьютер на 10 учащихся", - сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она отметила, что в Украине все еще есть школы, которые вообще не имеют доступа к Интернету. К примеру, на Закарпатье таких школ 12,1%, а в Житомирской области - 19,3%. В половинах украинских школ скорость интернета составляет менее 10 Мбит/с. Это значит, что там невозможно использовать интернет для работы с любым образовательным контентом.

Лилия Гриневич подчеркнула, что распределение этих средств на интернет и компьютеры в школах, происходит по определенному заранее алгоритму, что помогает избежать злоупотреблений.

В частности, закупка компьютеров будет осуществляться на основе софинансирования, при котором, местные органы самоуправления должны будут оплатить определенную долю от стоимости оборудования.

Приобретение услуг по доступу к Интернету для школ будет осуществляться без софинансирования из местных бюджетов, но органы самоуправления должны будут покрывать абонентскую плату.

Напомним, ранее министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что Минрегион разработает проекты для дооборудования школ внутренними туалетами. Государство выделило на это 267,3 млн гривен.


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