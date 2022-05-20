Уже на 2 млрд рублей арестовано активов "Гугла" в РФ

Ряд роSSийских телекомпаний добиваются в судах разблокирования своих каналов на YouTube, информирует ZN.ua.

Уже на 2 млрд рублей арестовано активов
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Девять роSSийских телекомпаний требуют через суды разблокировать их каналы на YouTube. В качестве обеспечительной меры по их искам суд в Москве арестовал средств имущество ООО "Гугл" уже на 2 миллиарда рублей, - сообщает DW.

Аресты активов дочернего предприятия транснациональной корпорации “Google” ООО "Гугл" начались еще в начале апреля. Истцы добивались восстановления своих YouTube-каналов.

В их число вошли телеканалы НТВ, ТНТ, АНО "ТВ-Новости" (RT), "Телеканал 360", ВГТРК, "Звезда", ОТР, "ТВ Центр" и "Москва 24". Некоторые из них подавали по несколько ходатайств.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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