Уже на 2 млрд рублей арестовано активов "Гугла" в РФ

Девять роSSийских телекомпаний требуют через суды разблокировать их каналы на YouTube. В качестве обеспечительной меры по их искам суд в Москве арестовал средств имущество ООО "Гугл" уже на 2 миллиарда рублей, - сообщает DW .

Аресты активов дочернего предприятия транснациональной корпорации “Google” ООО "Гугл" начались еще в начале апреля. Истцы добивались восстановления своих YouTube-каналов.

В их число вошли телеканалы НТВ, ТНТ, АНО "ТВ-Новости" (RT), "Телеканал 360", ВГТРК, "Звезда", ОТР, "ТВ Центр" и "Москва 24". Некоторые из них подавали по несколько ходатайств.