2022-05-20
Уже на 2 млрд рублей арестовано активов "Гугла" в РФ
Ряд роSSийских телекомпаний добиваются в судах разблокирования своих каналов на YouTube, информирует
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Девять роSSийских телекомпаний требуют через суды разблокировать их каналы на YouTube. В качестве обеспечительной меры по их искам суд в Москве арестовал средств имущество ООО "Гугл" уже на 2 миллиарда рублей, -
Аресты активов дочернего предприятия
В их число вошли телеканалы НТВ, ТНТ, АНО "ТВ-Новости" (RT), "Телеканал 360", ВГТРК, "Звезда", ОТР, "ТВ Центр" и "Москва 24". Некоторые из них подавали по несколько ходатайств.
Юлия Мельничук, ZN.ua