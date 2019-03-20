Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд за нарушение норм конкуренции

Еврокомиссия наложила штраф в €1,49 млрд на корпорацию Google за нарушение европейских норм по конкуренции при осуществлении деятельности рекламного сервиса Google AdSense.

Как заявила на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager), Google нарушал антимонопольное законодательство, ограничивая контракты на рекламу с конкурентами:

«Google допустил нарушения норм по конкуренции при размещении онлайн-рекламы и ее выделении в результатах поиска в сети. Все эти нарушения зафиксированы в контрактных обязательствах, которые Google навязал своим партнерам — владельцам веб-сайтов».

Напомним, Еврокомиссия выдвинула обвинения в отношении Google и рекламного сервиса AdSense в июле 2016 года. По данным регулятора, Google нарушал антимонопольное законодательство, ограничивая контракты на рекламу с конкурентами.

Решение по этому делу знаменует собой окончание – по крайней мере, на ближайшее время – более чем 8-летнего периода активного изучения бизнес-практик ИТ-компании.

Корпорация уже заплатила в общей сумме €6,7 млрд штрафа по делу Google Shopping и Android.

Текущий штраф значительно меньше, чем предыдущие, поскольку Google сотрудничал с Еврокомиссией и уже внес изменения в AdSense.