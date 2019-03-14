Google удалил 2,3 млрд рекламных объявлений в 2018 году

В 2018 году Google заблокировал 2,3 млрд некачественных рекламных объявлений – на 28% меньше, чем в предыдущем году (3,2 млрд). Из этого следует, что в минувшем году компания удаляла около 75 объявлений в минуту против 100 в 2017 году.

В категорию «bad ads» Google относит те объявления, которые нарушают правила компании, включая фрод, вредоносное ПО и мошеннические схемы. Сюда входят как единичные инциденты, так и скоординированные акции, запускаемые злоумышленниками с целью наживы.

Почему в 2018 году было удалено меньше «плохих» объявлений, чем в 2017, в Google напрямую не ответили. Но при этом привели несколько причин, которые могли повлиять на итоговые цифры.

Так, компания всё чаще блокирует «плохие» объявления ещё до того, как их увидят пользователи. Кроме того, Google работает над выявлением тех людей, которые запускают такие объявления, а не только борются с продуктами их деятельности. Одна из таких операций была проведена в 2018 году.

Помимо этого, в минувшем году Google также использовал улучшенную ML-технологию, с помощью которой было выявлено и удалено около 1 млн рекламных аккаунтов злоумышленников, включая 734 тыс. издателей и разработчиков приложений. Это почти в 2 раза больше, чем в 2017 году. При этом устранение аккаунтов нарушителей позволяет более эффективно бороться с размещением вредоносной рекламы – один такой аккаунт может запускать тысячи объявлений.

Кроме того, в 2018 году Google запустил 330 классификаторов для лучшего распознавания «плохости» на уровне страницы. В 2017 году было запущено в три раза меньше таких классификаторов.

Google также работает с White Ops, ФБР и другими организациями, которые борются с киберпреступностью, помогая выявлять международные мошеннические схемы и ботнеты.

Ещё одно направление работы – это ужесточение политики размещения рекламы. В 2018 году Google внедрил более 30 новых правил, чтобы исключить нарушения в таких областях, как криптовалюты, техподдержка, перепродажа билетов, местные услуги и политические выборы.

В рамках борьбы с дезинформацией и низкокачественными сайтами Google удалил около 1,2 млн страниц, более 22 тыс. приложений и около 15 тыс. сайтов за нарушения в этой области.

В апреле Google также планирует запустить Policy manager в Google Ads. Это нововведение поможет рекламодателям проверить свои креативы на соблюдение правил и избежать частых ошибок.


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