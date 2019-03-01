Аудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователей

Количество платных пользователей сервиса для корпоративного общения Workplace by Facebook, призванного составить конкуренцию Slack, превысило 2 млн.

Компания впервые поделилась конкретными цифрами по аудитории. В 2017 году Facebook сообщал, что сервис используют более 30 тысяч организаций по всему миру. Согласно последним данным, среди них значится свыше 150 компаний с более чем 10 тыс. пользователей. В числе новых клиентов, начавших использовать сервис в 2018 году, упоминаются Nestle, AstraZeneca и Delta Airlines.

Для сравнения, дневная аудитория Slack составляет 10 млн активных пользователей и 3 млн платных пользователей, а корпоративный мессенджер Microsoft Teams, по данным на сентябрь, используют 329 тыс. организаций.

Workplace by Facebook встроил в свои решения ряд функций из приложения Facebook, включая прямые трансляции, «лайки» и новостную ленту. Сервис также интегрирован с популярными облачными хранилищами и SaaS-решениями, такими как Box, Google Cloud, Salesforce и HubSpot.

Помимо сотрудников компаний, аудитория сервиса также включает пользователей из некоммерческих организаций и учебных заведений, которые получили бесплатный доступ к премиум-решениям Workplace в прошлом году.

Напомним, что публичный запуск Workplace состоялся в октябре 2016 года. Чтобы конкурировать с похожими сервисами от Slack и Microsoft Teams, прошлой осенью Facebook добавил в Workplace функцию групповых чатов для общения между компаниями и видеозвонки, а также купил мессенджер Redkix, чтобы интегрировать его в Workplace.


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