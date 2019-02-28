Facebook запустил мероприятия в Stories по всему миру

Facebook объявил о глобальном запуске мероприятий в Stories. Теперь пользователи смогут делиться интересными событиями в этом разделе и приглашать друзей пойти вместе.

В Facebook отметили, что новая функция особенно актуальна в преддверии международного женского дня – 8 марта. В соцсети мероприятия, связанные с этим днём, – одни из самых популярных на платформе.

Как использовать мероприятия в Stories:

  1. Перейдите на страницу мероприятия.
  2. Нажмите «Поделиться» под датой и временем события.
  3. Нажмите «Поделиться в Stories».
  4. Посмотрите свою историю. Ваши друзья смогут нажать «Интересно», если мероприятие им по душе.
  5. Проверьте, кто вам ответил. Нажмите на кружок напротив людей, заинтересованных в мероприятии, и начните с ними групповой чат, чтобы обсудить ваш план.

Ещё одним нововведением стало добавление стикеров и рамок, приуроченных к женскому празднику. Их разработала художник и иллюстратор Кенеша Сид.

Напомним, что в сентябре в Facebook Stories начала показываться реклама.


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