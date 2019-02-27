Facebook запустил премиум-программу для покупки видеорекламы

Facebook объявил о запуске новый премиальной программы для рекламодателей – Facebook Showcase. Эта инициатива ориентирована на тех, кто размещает рекламу в Facebook Watch, новостной ленте и на публичных страницах.

Программа доступна для кампаний с таргетингом на США и включает следующие продукты:

In-Stream Reserve позволяет рекламодателям охватывать тех людей, которые смотрят видео, созданные самыми качественными и популярными авторами. Эти места размещения выкупаются заранее по фиксированной цене и доставляются in-target аудиториям, проверенным Nielsen.

позволяет рекламодателям охватывать тех людей, которые смотрят видео, созданные самыми качественными и популярными авторами. Эти места размещения выкупаются заранее по фиксированной цене и доставляются in-target аудиториям, проверенным Nielsen. Категории In-Stream Reverse включают все функции In-Stream Reverse и позволяют рекламодателям охватывать пользователей в рамках контекстуально релевантного контента. Среди доступных категорий значатся спорт, мода/красота, развлечения, еда и новости.

включают все функции In-Stream Reverse и позволяют рекламодателям охватывать пользователей в рамках контекстуально релевантного контента. Среди доступных категорий значатся спорт, мода/красота, развлечения, еда и новости. Реклама от спонсоров (Sponsorships). Рекламодатели также могут получить статус эксклюзивного спонсора программы для зрителей в США , чтобы размещать свою рекламу в конкретных ТВ-шоу.

Для аналитики рекламы, размещаемой в рамках Facebook Showcase, можно использовать Nielsen Total Ad Ratings, Digital Ad Ratings и инструменты Brand Lift от Facebook или Nielsen.