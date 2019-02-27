Facebook запустил премиум-программу для покупки видеорекламы
Facebook
Программа доступна для кампаний с таргетингом на США и включает следующие продукты:
- In-Stream Reserve позволяет рекламодателям охватывать тех людей, которые смотрят видео, созданные самыми качественными и популярными авторами. Эти места размещения выкупаются заранее по фиксированной цене и доставляются in-target аудиториям, проверенным Nielsen.
- Категории In-Stream Reverse включают все функции In-Stream Reverse и позволяют рекламодателям охватывать пользователей в рамках контекстуально релевантного контента. Среди доступных категорий значатся спорт, мода/красота, развлечения, еда и новости.
- Реклама от спонсоров (Sponsorships). Рекламодатели также могут получить статус эксклюзивного спонсора программы для зрителей в США, чтобы размещать свою рекламу в конкретных ТВ-шоу.
Для аналитики рекламы, размещаемой в рамках Facebook Showcase, можно использовать Nielsen Total Ad Ratings, Digital Ad Ratings и инструменты Brand Lift от Facebook или Nielsen.
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