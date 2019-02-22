Facebook улучшил настройки геоданных для пользователей Android

Facebook обновил настройки геоданных для пользователей Android. Теперь они смогут лучше контролировать то, как социальная сеть собирает и хранит информацию об их местоположении.

Для этого Facebook добавил в настройки новую опцию. Она позволит пользователям выбрать, хотят ли они, чтобы соцсеть собирала информацию о местоположении, когда они не используют приложение, или нет.

На iOS эта функция доступна на уровне устройства, но на Android такой опции нет, поэтому Facebook добавил её в своё приложение.

При изменении настроек пользователи получат уведомление для подтверждения своего выбора.

Напомним, в 2017 году издание Quartz сообщило, что Google следит за пользователями Android даже при выключенной геолокации. В ответ в компании заявили, что они действительно делали это раньше, но уже отключили эту функцию.


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