Facebook улучшил настройки геоданных для пользователей Android
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Для этого Facebook добавил в настройки новую опцию. Она позволит пользователям выбрать, хотят ли они, чтобы соцсеть собирала информацию о местоположении, когда они не используют приложение, или нет.
На iOS эта функция доступна на уровне устройства, но на Android такой опции нет, поэтому Facebook добавил её в своё приложение.
При изменении настроек пользователи получат уведомление для подтверждения своего выбора.
Напомним, в 2017 году издание Quartz сообщило, что Google следит за пользователями Android даже при выключенной геолокации. В ответ в компании заявили, что они действительно делали это раньше, но уже отключили эту функцию.
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