Facebook улучшил настройки геоданных для пользователей Android

Facebook обновил настройки геоданных для пользователей Android. Теперь они смогут лучше контролировать то, как социальная сеть собирает и хранит информацию об их местоположении.

Для этого Facebook добавил в настройки новую опцию. Она позволит пользователям выбрать, хотят ли они, чтобы соцсеть собирала информацию о местоположении, когда они не используют приложение, или нет.

На iOS эта функция доступна на уровне устройства, но на Android такой опции нет, поэтому Facebook добавил её в своё приложение.

При изменении настроек пользователи получат уведомление для подтверждения своего выбора.