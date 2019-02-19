"Укрзализныця" предупреждает о сбоях сервиса покупки билетов онлайн
19 февраля на сайте УЗ проводятся технические работы.
"Укрзализныця" предупреждает путешествующих о том, что в связи с техническими работами сервис покупки билетов онлайн будет временно недоступен.
Об этом сообщается на сайте "УЗ".
"Внимание! 19 февраля в 13:05 на сайте начнутся технические работы. Во избежание неудобств при оформлении документов во время проведения технических работ, просим Вас завершить процедуру оформления до указанного времени". - говорится в сообщении.
Напомним, во время новогодних праздников "УЗ" второй год подряд вводит ограничения на возврат билетов через интернет, чтобы избежать их перепродажи спекулянтами.
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