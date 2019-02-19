Google: почему устаревшие страницы товаров могут обрабатываться как soft 404
Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер рассказал о том, почему устаревшие страницы товаров могут расцениваться как soft 404.
Вопрос к Мюллеру звучал так:
«Google обрабатывает наши устаревшие страницы товаров как soft 404, хотя эти URL переадресованы на похожие, альтернативные товары с сообщением о том, что запрашиваемый товар в данный момент недоступен».
Поскольку переадресация является стандартной практикой в таком случае, то вебмастеру было непонятно, почему Google обрабатывает страницу как soft 404.
По словам Мюллера, эта ситуация может быть связана с тем сообщением, которое содержится на странице переадресации. Когда Googlebot видит сообщение «больше недоступен», он может предположить, что эта фраза применима к самой странице. При этом обезопасить себя от такой проблемы на 100% нельзя.
Если вместо старого товара предлагается новый, то Мюллер советует использовать переадресацию без сообщения «недоступен».
Если же товар полностью распродан или снят с производства, то тогда имеет смысл обрабатывать эту страницу как soft 404.
Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 11:23 на видео ниже:
Напомним, ранее Джон Мюллер уже рассказывал о том, что Google может расценивать старые карточки товаров как soft 404, и в каких случаях это происходит.
Добавим также, что переадресация всех страниц на главную также расценивается Google как soft 404.
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Internet и сети
18.02.2019 10:08