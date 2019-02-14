Google потратит $13 млрд на новые дата-центры и офисы в США

Глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что в 2019 году компания планирует потратить $13 млрд на новые дата-центры, офисы и другие объекты в США.

Центры по обработке данных будут открыты в Неваде, Огайо, Техасе и Небраске. Компания также удвоит свой персонал в Вирджинии, расширит свой нью-йоркский кампус на Hudson Square и построит новый офис в столице США – Вашингтоне.

Компания открывает новые дата-центры, чтобы усилить своё подразделение облачных вычислений и не отстать от конкурентов – Amazon и Microsoft. Центры обработки данных также обслуживают основной поиск Google, Gmail и YouTube.

Стоимость каждого объекта в отдельности в Google не раскрыли, ограничившись общей цифрой. Какое количество рабочих мест будет создано в процессе строительства и после ввода объектов в эксплуатацию, также осталось неизвестным.

Помимо этого, Google построит новые офисные здания в Техасе и Массачусетсе, расширит офисы в Иллинойсе, Висконсине, Вашингтоне и Джорджии, и проведёт реконструкцию объектов в Калифорнии – возле Лос-Анджелеса и в районе Области залива Сан-Франциско.

Напомним, что в ноябре Google купил бизнес-парк в Маунтин-Вью за $1 млрд. А в декабре стало известно, что компания инвестирует аналогичную сумму в строительство нового кампуса в Нью-Йорке.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Госдума РФ приняла закон об изоляции Рунета в первом чтенииГосдума РФ приняла закон об изоляции Рунета в первом чтении
YouTube требует от сайта "Крым.Реалии" удалить видео о деле "Хизб ут-Тахрир" из-за жалобы РоскомнадзораYouTube требует от сайта "Крым.Реалии" удалить видео о деле "Хизб ут-Тахрир" из-за жалобы Роскомнадзора
Google не советует «слишком часто» переключаться между index и noindexGoogle не советует «слишком часто» переключаться между index и noindex
В Киеве тестируют программу распознавания лиц с помощью камер видеонаблюденияВ Киеве тестируют программу распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения
Facebook даст компаниям больше способов для взаимодействия с клиентамиFacebook даст компаниям больше способов для взаимодействия с клиентами
Блок рекламы


Похожие новости
Google: высокие результаты на Web.dev не гарантируют улучшений в ранжированииGoogle: высокие результаты на Web.dev не гарантируют улучшений в ранжировании
Google тестирует рекламу в результатах поиска AssistantGoogle тестирует рекламу в результатах поиска Assistant
Google показал, как может выглядеть SERP после реформы авторского права в ЕСGoogle показал, как может выглядеть SERP после реформы авторского права в ЕС
Google настоятельно рекомендует удалить с сайтов все интеграции с Google+Google настоятельно рекомендует удалить с сайтов все интеграции с Google+
Google не советует «слишком часто» переключаться между index и noindexGoogle не советует «слишком часто» переключаться между index и noindex
Google запустил Docs API для автоматизации pабочих процессовGoogle запустил Docs API для автоматизации pабочих процессов
Google: синдицированный контент может обходить оригинал в ранжированииGoogle: синдицированный контент может обходить оригинал в ранжировании
Google Ads перенёс дату запуска параллельного отслеживания для кампаний в КМСGoogle Ads перенёс дату запуска параллельного отслеживания для кампаний в КМС
Google Ads добавил данные по проценту полученных кликов для поисковых кампанийGoogle Ads добавил данные по проценту полученных кликов для поисковых кампаний
Google тестирует новый формат блока с видео в мобильной выдачеGoogle тестирует новый формат блока с видео в мобильной выдаче
Последние новости
Подгружаем последние новости