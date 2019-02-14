Google потратит $13 млрд на новые дата-центры и офисы в США
Глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai)
Центры по обработке данных будут открыты в Неваде, Огайо, Техасе и Небраске. Компания также удвоит свой персонал в Вирджинии, расширит свой нью-йоркский кампус на Hudson Square и построит новый офис в столице США – Вашингтоне.
Компания открывает новые дата-центры, чтобы усилить своё подразделение облачных вычислений и не отстать от конкурентов – Amazon и Microsoft. Центры обработки данных также обслуживают основной поиск Google, Gmail и YouTube.
Стоимость каждого объекта в отдельности в Google не раскрыли, ограничившись общей цифрой. Какое количество рабочих мест будет создано в процессе строительства и после ввода объектов в эксплуатацию, также осталось неизвестным.
Помимо этого, Google построит новые офисные здания в Техасе и Массачусетсе, расширит офисы в Иллинойсе, Висконсине, Вашингтоне и Джорджии, и проведёт реконструкцию объектов в Калифорнии – возле Лос-Анджелеса и в районе Области залива Сан-Франциско.
Напомним, что в ноябре Google купил бизнес-парк в Маунтин-Вью за $1 млрд. А в декабре стало известно, что компания инвестирует аналогичную сумму в строительство нового кампуса в Нью-Йорке.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.