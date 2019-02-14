Google потратит $13 млрд на новые дата-центры и офисы в США

Глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил , что в 2019 году компания планирует потратить $13 млрд на новые дата-центры, офисы и другие объекты в США .

Центры по обработке данных будут открыты в Неваде, Огайо, Техасе и Небраске. Компания также удвоит свой персонал в Вирджинии, расширит свой нью-йоркский кампус на Hudson Square и построит новый офис в столице США – Вашингтоне.

Компания открывает новые дата-центры, чтобы усилить своё подразделение облачных вычислений и не отстать от конкурентов – Amazon и Microsoft . Центры обработки данных также обслуживают основной поиск Google , Gmail и YouTube.

Стоимость каждого объекта в отдельности в Google не раскрыли, ограничившись общей цифрой. Какое количество рабочих мест будет создано в процессе строительства и после ввода объектов в эксплуатацию, также осталось неизвестным.

Помимо этого, Google построит новые офисные здания в Техасе и Массачусетсе, расширит офисы в Иллинойсе, Висконсине, Вашингтоне и Джорджии, и проведёт реконструкцию объектов в Калифорнии – возле Лос-Анджелеса и в районе Области залива Сан-Франциско.