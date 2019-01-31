Выручка Facebook за четвёртый квартал 2018 года достигла $16,9 млрд

Facebook огласил финансовые результаты за четвёртый квартал 2018 года и год в целом.

Согласно представленным данным, скандалы, которые на протяжении последнего года окружали компанию, не отразились на её показателях.

Квартальная выручка Facebook составила $16,9 млрд, показав рост на 30% в сравнении год к году. Годовая выручка достигла $55,84 млрд, что на 37% больше, чем в 2017 году.

Результаты Facebook за четвёртый квартал превысили ожидания Уолл-стрит: аналитики прогнозировали выручку на уровне $16,4 млрд.

Чистая прибыль компании в отчётном квартале выросла на 61% в годовом сравнении и достигла $6,88 млрд. Прибыль за 2018 год составила $22,11 млрд, что на 39% больше, чем в предыдущем году.

Facebook также отчитался о росте мобильной рекламы: в четвёртом квартале на её долю приходилось 93% от рекламной выручки компании, тогда как годом ранее эта цифра составляла 89%.

Ежемесячная аудитория соцсети на конец декабря 2018 года достигла 2,32 млрд активных пользователей, а дневная – 1,52 млрд. По обоим показателям рост в сравнении год к году составил 9%.

«Наше сообщество и бизнес продолжают расти. Мы в корне изменили то, как мы управляем нашей компанией, чтобы сосредоточиться на самых больших социальных проблемах и вкладывать больше средств в создание новых и вдохновляющих способов общения людей», — прокомментировал достигнутые результаты глава и основатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg).

После публикации финансового отчёта стоимость акций компании на торгах 30 января выросла на 4,32% до $150,42 за штуку.

Напомним, что ранее в этом месяце операционный директор Facebook Шерил Сэндберг (Sandberg Sheryl) назвала приоритетные области улучшений для компании. В их числе – безопасность, вмешательства в выборы, фейковые аккаунты, защита данных и другие.


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