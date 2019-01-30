Facebook Research для iOS прекратит свою работу из-за обвинений в слежке за пользователями

Facebook прекратит работу версии Facebook Research для iOS после того, как стало известно, что это «приложение-шпион» устанавливалось за деньги на смартфоны подростков.

Американская соцсеть, начиная с 2016 года, платила по $20 в месяц лицам в возрасте от 13 до 35 лет за установку приложения Facebook Research, отслеживающего всю активность пользователя. Фактически речь идет о «продаже» пользователями собственной личной жизни. Обнаружившее это издание Techcrunch ожидает официальных комментариев Apple о возможном нарушении Facebook стандартов безопасности приложений.

Эксперты по защите данных указывают, что после установки этого приложения Facebook получает неограниченное право доступа к устройству пользователя:

«Фактически это постоянный открытый доступ к самой чувствительной личной информации. Причем абсолютное большинство пользователей не смогут узнать, какого рода личную информацию использует соцсеть, независимо от подписанного соглашения, потому что сами огласили дать неограниченный доступ», — говорит аналитик Guardian Mobile Firewall Уилл Страфач (Will Strafach).

Facebook утверждает, что Facebook Research ни в каком качестве нельзя назвать «шпионом», поскольку все пользователи дали свое согласие, а подростков среди участников не более 5%. Однако, руководство соцсети пообещало прекратить дальнейшее распространение Facebook Research для iOS. На Android приложение будет работать по-прежнему.

Напомним, на днях стало известно, что Facebook намерена объединить техническую инфраструктуру своих платформ по обмену сообщениями – Messenger, Instagram и WhatsApp. После интеграции они продолжат функционировать в качестве отдельных приложений, но их инфраструктура станет общей. 


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