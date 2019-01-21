Microsoft больше не видит Cortana в качестве конкурента Google Assistant и Alexa

Microsoft меняет свой подход к продвижению Cortana. Теперь голосовой помощник больше не будет позиционироваться как конкурент Google Assistant и Alexa. Он будет развиваться как специальный навык, который можно будет использовать на сторонних платформах. Об этом рассказал глава компании Сатья Наделла (Satya Nadella) на пресс-конференции для журналистов.

«Cortana должна стать навыком для всех, кто подписан на Microsoft 365. У вас должна быть возможность использовать её в Google Assistant или Alexa – точно так же, как вы используете наши приложения на iOS или Android», — отметил Наделла.

В настоящее время Microsoft уже работает c Amazon над интеграцией Cortana и Alexa. На момент объявления о партнёрстве Наделла сравнил виртуальных ассистентов с браузерами, которые должны быть совместимыми и иметь доступ к одинаковой информации.

В будущем Наделла видит Cortana в качестве приложения или сервиса, который будет работать по разным платформам, а не отдельного продукта на рынке, конкурирующего с другими подобными продуктами.

При этом Microsoft всё ещё необходимо убедить сторонних разработчиков в том, что интеграция Cortana будет полезной для их пользователей.

Напомним, ранее стало известно, что Microsoft разделит поиск и Cortana в следующем крупном обновлении Windows 10.


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