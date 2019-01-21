Microsoft не рассматривает Cortana, как конкурента Google Assistant и Amazon Alexa

Глава Microsoft Сатья Наделла сообщил изданию The Verge о планах компании по развитию собственного голосового помощника Cortana в роли сервиса для сторонних приложений и помощников, таких как Google Assistant и Amazon Alexa.

Наделла заявил, что редмондская компания больше не рассматривает голосовой ассистент Cortana в качестве конкурента популярным Google Assistant и Amazon Alexa, поэтому он станет «повсеместно доступным для всех пользователей». К тому же Microsoft и Amazon уже имеют опыт в сотрудничестве – однажды они научили свои голосовые ассистенты передавать между собой команды.

Глава Microsoft заявил:

«У вас должна быть возможность использовать Cortana посредством Alexa и Google Assistant так же, как вы используете наши приложения на Android и iOS . Что было бы лучше: сделать Cortana навыком, который сможет использовать любой владелец Alexa? Или мы должны пытаться конкурировать с Alexa? Мы решили, что стоит попробовать первый вариант».