Microsoft не рассматривает Cortana, как конкурента Google Assistant и Amazon Alexa

Глава Microsoft Сатья Наделла сообщил изданию The Verge о планах компании по развитию собственного голосового помощника Cortana в роли сервиса для сторонних приложений и помощников, таких как Google Assistant и Amazon Alexa.

Cortana

Наделла заявил, что редмондская компания больше не рассматривает голосовой ассистент Cortana в качестве конкурента популярным Google Assistant и Amazon Alexa, поэтому он станет «повсеместно доступным для всех пользователей». К тому же Microsoft и Amazon уже имеют опыт в сотрудничестве – однажды они научили свои голосовые ассистенты передавать между собой команды.

Глава Microsoft заявил:
«У вас должна быть возможность использовать Cortana посредством Alexa и Google Assistant так же, как вы используете наши приложения на Android и iOS. Что было бы лучше: сделать Cortana навыком, который сможет использовать любой владелец Alexa? Или мы должны пытаться конкурировать с Alexa? Мы решили, что стоит попробовать первый вариант».

Помимо этого, технический директор Microsoft Кевин Скотт сообщил ресурсу VentureBeat об отсутствии у компания планов на выпуск собственных колонок в стиле Apple HomePod или Samsung Galaxy Home. Вместо этого, Cortana станет универсальным сервисом, доступным повсеместно, как для пользователей продукции компании, так и сторонних устройств и голосовых ассистентов.


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