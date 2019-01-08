Google Assistant приближается к отметке в 1 млрд устройств

Google ожидает , что к концу января голосовой помощник Assistant будет установлен на 1 млрд устройств. Год назад эта цифра составляла 400 млн, а в мае – 500 млн.

По данным компании, за последний год количество активных пользователей Assistant выросло в четыре раза. Это касается и месячной, и дневной аудитории голосового помощника.

В минувшем году Google добавил в Assistant поддержку 22 новых языков и запустил его в 66 новых странах. На данный момент сервис поддерживает 30 языков и работает в 80 странах мира.

Google Assistant доступен на Android-устройствах под управлением Android 5.0 Lollipop и выше. Хотя подавляющее большинство устройств, на которых установлен Assistant, это смартфоны, голосовой помощник также используется в умных колонках Google Home, смарт-часах и других подключенных к интернету гаджетах.