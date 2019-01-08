Google Assistant приближается к отметке в 1 млрд устройств

Google ожидает, что к концу января голосовой помощник Assistant будет установлен на 1 млрд устройств. Год назад эта цифра составляла 400 млн, а в мае – 500 млн.

По данным компании, за последний год количество активных пользователей Assistant выросло в четыре раза. Это касается и месячной, и дневной аудитории голосового помощника.

В минувшем году Google добавил в Assistant поддержку 22 новых языков и запустил его в 66 новых странах. На данный момент сервис поддерживает 30 языков и работает в 80 странах мира.

Google Assistant доступен на Android-устройствах под управлением Android 5.0 Lollipop и выше. Хотя подавляющее большинство устройств, на которых установлен Assistant, это смартфоны, голосовой помощник также используется в умных колонках Google Home, смарт-часах и других подключенных к интернету гаджетах.

Напомним, что в июле Google Aссистент стал доступен на русском языке, а в октябре Google обновил дизайн приложений голосового помощника для iOS и Android.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMPGoogle тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMP
Хакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиковХакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиков
Джон Мюллер о создании AMP-only сайтовДжон Мюллер о создании AMP-only сайтов
Google купил сервис вопросов и ответов Superpod за $60 млнGoogle купил сервис вопросов и ответов Superpod за $60 млн
Google поддерживает Unicode в результатах локального поискаGoogle поддерживает Unicode в результатах локального поиска
Блок рекламы


Похожие новости
Google добавил новые функции в Manufacturer CenterGoogle добавил новые функции в Manufacturer Center
В инструменте проверки расширенных результатов Google теперь можно редактировать кодВ инструменте проверки расширенных результатов Google теперь можно редактировать код
Google купил сервис вопросов и ответов Superpod за $60 млнGoogle купил сервис вопросов и ответов Superpod за $60 млн
DuckDuckGo обработал более 9 млрд запросов в 2018 годуDuckDuckGo обработал более 9 млрд запросов в 2018 году
Google больше не поддерживает Unicode в локальной выдачеGoogle больше не поддерживает Unicode в локальной выдаче
Google тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMPGoogle тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMP
Google поддерживает Unicode в результатах локального поискаGoogle поддерживает Unicode в результатах локального поиска
Google добился отклонения иска о незаконном сборе биометрических данныхGoogle добился отклонения иска о незаконном сборе биометрических данных
Google советует быть консервативными при создании новых сайтовGoogle советует быть консервативными при создании новых сайтов
Джон Мюллер: Google поддерживает ETag/If-None-MatchДжон Мюллер: Google поддерживает ETag/If-None-Match
Последние новости
Подгружаем последние новости