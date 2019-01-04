Хакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиков
Пострадали все парламентские партии, кроме пророSSийской АдГ.
Фото: xakep.ru
Неизвестные хакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиков. В сеть попала информация с кредитных карт, номера телефонов, адреса, паспорта, счета, письма, приглашения, заявки на посещение партсъездов и даже содержимое чатов.
Как сообщает "Немецкая волна", утечка затронула все партии, представленные в Бундестаге, кроме пророSSийской правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Пострадали парламентарии из блока ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, партии "Союз-90"/"зеленые", Левой партии и Свободной демократической партии Германии.
Преступники не найдены, мотивы взлома и слива данных пока неизвестны.
Судя по всему, системного подхода к поиску данных у хакеров не было - они просто опубликовали все, что им удалось украсть. Важных и секретных материалов среди этих данных, вероятнее всего, нет, пишет ARD.
Ссылки на похищенные данные были распространены через соцсеть Twitter в конце декабря - в виде "предрождественских сюрпризов". Однако заметили их только вечером 3 января. В настоящий момент представители пострадавших партий занимаются оценкой нанесенного им ущерба.
Федеральное управление по информационной безопасности Германии (BSI) подтвердило утечку данных. Происшествие расследуется немецкими властями.
Hackerangriff auf Politiker: Das BSI pr?ft den Fall derzeit in enger Abstimmung mit weiteren Bundesbeh?rden intensiv. Das Nationale Cyber-Abwehrzentrum hat die zentrale Koordination ?bernommen. Nach jetzigem Erkenntnisstand liegt keine Betroffenheit der Regierungsnetze vor.
Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что хакеры три года читали сообщения в системе дипломатических коммуникаций Европейского Союза. К взлому может быть причастно хакерское подразделение Народно-освободительной армии Китая.
В октябре 2018 года британский МИД заявил, что за большинством крупных кибератак в последние годы "почти наверняка несет ответственность ГРУ".
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