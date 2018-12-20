Хакеры три года перехватывали дипломатическую переписку ЕС

За взломом может стоять элитное хакерское подразделение китайской армии.

Хакеры три года перехватывали дипломатическую переписку ЕС
Фото: Depositphotos/darknula

Хакеры проникли в сеть дипломатических коммуникаций Европейского Союза и в течение трех лет перехватывали сообщения.

Об этом сообщило издание The New York Times, в распоряжении которого оказались более тысячи конфиденциальных документов, включая меморандумы бесед с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и других стран, сообщения европейских дипломатов о действиях РоSSии, отчеты о частных переговорах с главой КНР Си Цзиньпинем и беседах с американскими чиновниками о встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите в Хельсинки в июле нынешнего года.

Например, в одном из сообщений европейские дипломаты описали встречу в Хельсинки как "успешную (по крайней мере, для Путина)".

Доступа к секретным материалам у преступников не было.

Взлом системы обнаружила компания по кибербезопасности Area 1. Она предполагает, что к взлому может быть причастно элитное хакерское подразделение Народно-освободительной армии Китая.

По оценкам экспертов, хакеры с помощью фишинга проникли в национальные системы Кипра и украли пароли, которые позволили им получить доступ ко всей базе данных ЕС. Далее они копировали телеграммы из защищенных сетей и размещали на созданном ими доступном сайте.

По данным издания, кроме систем ЕС, злоумышленники также скомпрометировали сети ООН, Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) и министерств финансов и иностранных дел в странах по всему миру. В общей сложности киберпреступники атаковали более сотни организаций и институтов, однако многие из них не подозревали о взломе вплоть до недавнего времени.

Источник: CyberSecurity


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