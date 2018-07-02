Google Speed Update будет учитывать даже мелкие улучшения скорости загрузки
Сотрудник Google Джон Мюллер поделился новыми деталями работы алгоритма Speed Update, запуск которого ожидается в этом месяце.
В частности, он рассказал, что новый алгоритм будет работать на основе шкалы, а не только выявлять и понижать «слишком медленные страницы», как это происходит сейчас. Таким образом, небольшие улучшения скорости загрузки смогут «немного» улучшать ранжирование.
«Этот апдейт несколько отличается от другого обновления, сделанного нами около 7-8 лет назад, когда мы не дифференцировали такие вещи, как быстрая и медленная загрузка [по степени]. Новый алгоритм больше связан со шкалой, а не определением крайних значений.
Поэтому, чем более быстрыми вы сможете сделать свои страницы, тем больше мы сможем это учесть в ранжировании», — объяснил Мюллер.
Прослушать его ответ можно, начиная с отметки 10:18 на видео ниже:
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