Google Speed Update будет учитывать даже мелкие улучшения скорости загрузки

Сотрудник Google Джон Мюллер поделился новыми деталями работы алгоритма Speed Update, запуск которого ожидается в этом месяце.

В частности, он рассказал, что новый алгоритм будет работать на основе шкалы, а не только выявлять и понижать «слишком медленные страницы», как это происходит сейчас. Таким образом, небольшие улучшения скорости загрузки смогут «немного» улучшать ранжирование.

«Этот апдейт несколько отличается от другого обновления, сделанного нами около 7-8 лет назад, когда мы не дифференцировали такие вещи, как быстрая и медленная загрузка [по степени]. Новый алгоритм больше связан со шкалой, а не определением крайних значений. Поэтому, чем более быстрыми вы сможете сделать свои страницы, тем больше мы сможем это учесть в ранжировании», — объяснил Мюллер.

Прослушать его ответ можно, начиная с отметки 10:18 на видео ниже:



