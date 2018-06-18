Банк международных расчетов: биткоин может обрушить интернет

Швейцарский Банк международных расчетов (BIS), который занимается содействием работе мировых центробанков и экономическими исследованиями, выпустил 24-страничное приложение к ежегодному экономическому отчету, сфокусированное на криптовалютах. Редакция AIN.UA приводит ключевые тезисы из материала, выбранные изданием Bloomberg, пишут AIN.UA.

Эксперты банка указывают, что биткоин и аналогичные монеты страдают от «ряда недостатков», которые не позволяют им выполнить ожидания, раздутые повышенным интересом к рынку. Среди основных проблем криптовалют BIS перечисляет нестабильность, чрезмерное потребление энергии, уязвимость манипуляциям и мошенничеству.

Также указывается, что децентрализированная природа монет — скорее естественная проблема, чем ключевое преимущество. Эксперты подсчитали, что размер блокчейна биткоина, который смог бы оперировать на уровне нынешних платежных систем, оказался бы так велик, что обрушил бы все устройства в сети — от серверов до смартфонов.

Кроме того, уже сейчас вырисовывается экологическая проблема, поскольку для обработки транзакций потребляется столько же энергии, сколько расходует вся Швейцария. В отчете пишут:

«Говоря простыми словами, обеспечение децентрализированного доверия быстро стало бы экологической катастрофой».

Тем не менее, эксперты банка подчеркнули, что блокчейн и стоящая за ним технология распределенного реестра могут помочь мировой финансовой системе. В качестве приоритетных направлений называются международные переводы и торговый бизнес — при экспорте и импорте нужно по прежнему полагаться на факсы и аккредитивы, но блокчейн способен это исправить.

BIS подытоживает, что главный прорыв биткоина — возможность одного человека беспрепятственно и легко отправить деньги другому, оказался ахиллесовой пятой монеты. Перевести на подобную технологию мировую экономику будет слишком рискованно.

Доверие может испариться в любой момент из-за хрупкости децентрализированнного консенсуса, посредством которого регистрируют транзакции. Это не только ставит под сомнение завершенность отдельных платежей, но и угрожает прекращением функционирования криптовалюты, что приведет к полной потере стоимости денег.

 


Михаил Сапитон, AIN


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