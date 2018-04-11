Главные моменты первого выступления Марка Цукерберга перед Конгрессом

Право на приватность

Сенатор Ричард Дурбин (Демократическая партия, штат Иллинойс) спросил у Цукерберга, готов ли он поделиться названием гостиницы, в которой остановился в Вашингтоне. 33-летний бизнесмен ответил отрицательно:, пишут AIN.UA

— Нет. Я бы предпочел не делиться этим публично.

— Если вы писали кому-то на этой неделе, вы готовы поделиться именами этих людей?

— Сенатор, нет. Я бы предпочел не делать этого публично, здесь.

— Я думаю, мы об этом сейчас и говорим: праве на приватность, границах права на личную жизнь и о том, сколько мы отдаем сегодня в целях, как говорят «объединения людей по всему миру». Вопрос ж, в общем то, заключается в следующем: какую информацию собирает Facebook, кому он ее отправляет и спрашивает ли он меня наперед о разрешении на это. Честно ли со стороны пользователей Facebook ожидать подобного?

— Да, сенатор. Я считаю каждый должен иметь контроль над тем, как используется их информация. […]

Cambridge Analytica как центральный вопрос

Много времени сенаторы посвятили расспросам о ситуации вокруг аналитической фирмы Cambridge Analytica. Она неправомерно присвоила себе данные 87 млн пользователей, а затем не удалила их по требованию Facebook. Информация могла использоваться для подготовки политической агитации.

Парламентарии спрашивали у Цукерберга, знал ли он лично о ситуации вокруг CA, какие меры предпринял, чтобы подобное не повторилось в будущем и осведомлен ли о других примерах использования таких методов.

Как я и упоминал, мы сейчас проводим полное расследование по каждому из приложений, которые имели доступ к большому количеству информации до того, как мы изменили условия для разработчиков в 2014 году. Мы уверены, что нам придется изучать много приложений, десятки тысяч приложений. Если будет обнаружена какая-то подозрительная активность, мы проведем полный аудит этих приложений чтобы понять, как они использовали данные и делают ли с ними что-то неприемлемое. Если мы найдем что-то подобное, то заблокируем их на Facebook и уведомим всех пострадавших. Что касается прошлых действий, у меня нет всех примеров заблокированных приложений, но если вы хотите, я могу поручить своей команде связаться с вами после этого.

Марк Цукерберг перед началом слушаний. Фото: Reuters

Сенатор Камала Харрис (Демократическая партия, штат Калифорния) спросила Цукерберга, почему компания не уведомила пострадавших пользователей в 2015 году, когда узнала о продаже данных Cambridge Analytica. Цукерберг отказался признавать, что это было сознательное утаивание информации:

— Сенатор, в ретроперспективе, я думаю мы отчетливо увидели собственную ошибку в том, чтобы не информировать людей. Но мы совершили ее на основе ложной информации, полагали, что дело уже закрыто и данные были удалены.

— То есть было решение не информировать пользователей, на этой основе. Верно?

— В моем понимании, да.

— Хорошо, и…

— Но в ретроперспективе я считаю, что это была ошибка и зная то, что у нас есть сейчас, мы бы действовали совершенно по-другому.

— Я уважаю это решение. Вы знали, что было принято решение не информировать пользователей?

— Нет.

Война с роSSийскими троллями

Сенатор Диана Фейнштейн (Демократическая партия, штата Калифорния) расспрашивала Цукерберга об использовании Facebook роSSийскими информационными структурами во время президентских выборов 2016 года. Цукерберг признал, что компания действительно «медленно» отреагировала на угрозу и назвал эту неспешность «одним из главных своих сожалений».

Однако с тех пор многое поменялось — в 2018 будут проходить выборы сразу в нескольких странах, и к их проведению Facebook подготовила специализированную команду, а также ИИ-инструменты.

Суть этих атак в том, что в РоSSии есть люди, чья работа — находить уязвимости в нашей соцсети и всем интернете. Так что это гонка вооружений, понимаете? Я имею ввиду, мы стараемся быть лучшими в этом и нам нужно инвестировать в поддержание этого статуса. Это одна из вещей, которые я упоминал ранее — к концу года у нас будет 20 000 модераторов, которые работают над вопросами безопасности и следить за пользовательскими отзывами.

Рост акций Facebook

Уверенность главы Facebook на публике и его готовность в большинстве ситуаций прямо на вопросы хорошо сказалось на капитализации Facebook. Инвесторы поверили в Цукерберга и за время его выступления акции компании подорожали на 4,5%. Как рассказал топ-менеджер маркетинговой компании GBH Insights в комментарии The New York Times, эти 48 часов (время между двумя слушаниями Цукерберга) станут определяющими для будущего Facebook и «пока что он [Цукерберг] прошел их с поднятыми парусами».

Рост акций Facebook

При этом, некоторые сенаторы остались не воодушевлены энтузиазмом инвесторов. Ричард Блументаль (Демократическая партия, штат Коннектикут) высказался так:

Это было неудовлетворительно. Больше похоже на серию извинений, которые мы слышали ранее. Старая истина: на все должен быть закон. Тут тоже. Если закона нет, их бизнес-моделью останется максимально получение прибыли вместо приватности.

Сенатор Джон Тьюн (Республиканская партия, штат Южная Дакота) также отметил длительную историю публичных изменений Цукерберга. Марк публично раскаивался в ошибках соцсети в 2006 и 2011 годах:

После более чем десятилетия обещаний поступать лучше, чем отличается сегодняшнее извинение? Почему мы должны доверять Facebook во введении необходимых изменений для обеспечения приватности и предоставлении людям более понятного объяснения политика работы компании?

Вместо прямого ответа Цукерберг вернулся к истокам Facebook и вспомнил историю основания соцсети:

У нас было много ошибок в управлении компанией. Я думаю, что почти невозможно основать компанию у себя в комнате в общежитии, потом вырасти до таких масштабов без совершения ошибок.

Facebook — это монополия?

Один из самых острых вопросов Цукербергу задал Линдси Грэхем (Республиканская партия, штат Южная Каролина), который попросил бизнесмена назвать главных конкурентов Facebook. Глава Facebook замешкался, назвал этот вопрос «запутанным» и спросил, можно ли перечислить сразу нескольких соперников соцсети, включив в список Google , Apple , Amazon и Microsoft .

Дайте я объясню это так. Если я покупаю автомобиль Ford, но он оказывается не слишком хорош, я беру Chevrolet. Если меня расстраивает Facebook, в каком эквивалентом продукте мне зарегистрироваться?

Протестная акция перед зданием Капитолия, приуроченная к слушаниям. Фото: NYT

Цукерберг настоял, что средний американец использует около 8 приложений для коммуникации — каждое из них составляет долю конкуренции Facebook. Однако в конце концов, обсуждение свелось к вопросу о монопольном положении соцсети

— Вы не думаете, что у вас монополия?

— Мне так уж точно не кажется.