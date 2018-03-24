Маск удалил страницы Tesla и SpaceX с Facebook
Верифицированные страницы компаний Tesla и SpaceX исчезли из Facebook после того, как пользователи Twitter бросили вызов Илону Маску
Об этом сообщает Илон Маск в Twitter.
23 марта пользователь Twitter обратился к директору компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с призывом удалить Facebook страницу. Маск пошутил, ответив «Что такое Facebook?».
Однако пользователи начали давить на Маска со словами «Если ты мужчина, удали страницу SpaceX с Facebook».
В результате изобретатель заявил, что не знал, что такая страница существует и добавил, что сейчас же удалит. Со временем пользователи начали выкладывали скрины уже удаленных страниц Tesla и SpaceX.
Отмечается, что в последнее время пользователи начали массово удалять свои страницы в Facebook в связи со скандалом о массовой утечке персональных данных из социальной сети.
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