Маск удалил страницы Tesla и SpaceX с Facebook

Верифицированные страницы компаний Tesla и SpaceX исчезли из Facebook после того, как пользователи Twitter бросили вызов Илону Маску

Об этом сообщает Илон Маск в Twitter .

23 марта пользователь Twitter обратился к директору компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с призывом удалить Facebook страницу. Маск пошутил, ответив «Что такое Facebook?».

Однако пользователи начали давить на Маска со словами «Если ты мужчина, удали страницу SpaceX с Facebook».

В результате изобретатель заявил, что не знал, что такая страница существует и добавил, что сейчас же удалит. Со временем пользователи начали выкладывали скрины уже удаленных страниц Tesla и SpaceX.

Отмечается, что в последнее время пользователи начали массово удалять свои страницы в Facebook в связи со скандалом о массовой утечке персональных данных из социальной сети.