Илон Маск анонсировал создание «межгалактической медиа-империи», которая получила название «Thud». Об этом он сообщил в своем Twitter . , пишут AIN.UA

That’s the name of my new intergalactic media empire, exclamation point optional — Elon Musk (@elonmusk) 14 марта 2018 г.

Представители Илона Маска подтвердили изданию Variety о том, что Thud — это название новой компании предпринимателя, но отказались от дальнейших комментариев. В базе доменов GoDaddy зарегистрирован адрес thud.com, но информация о владельцах отсутствует.