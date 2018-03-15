Илон Маск анонсировал создание «межгалактической медиа-империи»

Представители Илона Маска подтвердили изданию Variety о том, что Thud — это название новой компании предпринимателя, но отказались от дальнейших комментариев. В базе доменов GoDaddy зарегистрирован адрес thud.com, но информация о владельцах отсутствует.
Ранее издание The Daily Beast сообщало, что Илон Маск планирует купить сайт фейковых новостей The Onion. Но вместо этого предприниматель нанял нескольких его ключевых сотрудников, включая главного редактора, для работы над «секретным» комедийным проектом.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.