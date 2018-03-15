Илон Маск анонсировал создание «межгалактической медиа-империи»

Илон Маск анонсировал создание «межгалактической медиа-империи», которая получила название «Thud». Об этом он сообщил в своем Twitter. , пишут AIN.UA

That’s the name of my new intergalactic media empire, exclamation point optional

— Elon Musk (@elonmusk) 14 марта 2018 г.

Представители Илона Маска подтвердили изданию Variety о том, что Thud — это название новой компании предпринимателя, но отказались от дальнейших комментариев. В базе доменов GoDaddy зарегистрирован адрес thud.com, но информация о владельцах отсутствует.

Ранее издание The Daily Beast сообщало, что Илон Маск планирует купить сайт фейковых новостей The Onion. Но вместо этого предприниматель нанял нескольких его ключевых сотрудников, включая главного редактора, для работы над «секретным» комедийным проектом.


Дмитрий Демченко, AIN


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