Хакеры из Черновцов похитили данные у DHL на 1,5 млн евро

Украинская киберполиция вместе с немецкими правоохранителями установила, что группа хакеров из Черновцов пару лет назад занимались продажей цифровых пакетных марок компании DHL. В общей сложности это принесло компании убытков на 1,5 млн евро. , пишут AIN.UA

Двое жителей Черновцов с 2013 по 2016 год занимались кражей цифровых пакетных марок (DHL lables) и дальнейшей их перепродажей со скидками. Злоумышленники получали доступ к учетным записям клиентов немецкой службы доставки (паролей, номеров банковских карт, сроков их действия и т.д.). Затем, с использованием этих данных, они заказывали цифровые пакетные марки и перепродавали их со скидками 50-70%. Клиентов для покупки находили по рекламе в интернете.