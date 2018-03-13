Хакеры из Черновцов похитили данные у DHL на 1,5 млн евро
Украинская киберполиция вместе с немецкими правоохранителями установила, что группа хакеров из Черновцов пару лет назад занимались продажей цифровых пакетных марок компании DHL. В общей сложности это принесло компании убытков на 1,5 млн евро. , пишут
Двое жителей Черновцов с 2013 по 2016 год занимались кражей цифровых пакетных марок (DHL lables) и дальнейшей их перепродажей со скидками. Злоумышленники получали доступ к учетным записям клиентов немецкой службы доставки (паролей, номеров банковских карт, сроков их действия и т.д.). Затем, с использованием этих данных, они заказывали цифровые пакетные марки и перепродавали их со скидками 50-70%. Клиентов для покупки находили по рекламе в интернете.
В общем правоохранители зафиксировали более 200 случаев незаконной продажи таких марок. Полученные средства злоумышленники переводили в наличные через валютные счета в банках Кипра и Испании. Украинские правоохранители провели обыски по месту жительства группы, изъяли компьютеры и носители информации — оборудование направлено на экспертизу.
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13.03.2018 11:04