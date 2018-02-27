Apple будет хранить некоторые ключи шифрования iCloud в Китае

В прошлом месяце комрпания Apple объявила о том, что она передаст управление своими китайскими данными iCloud государственной фирме под названием Cloud Big Data Industrial Development Co (GCBD) в конце февраля, чтобы соответствовать новым законам.

Теперь Reuters сообщает, что Apple также будет хранить ключи шифрования iCloud для китайских пользователей в самом Китае, что вызывает новые опасения по поводу доступа правительства.

Новая политика не затрагивает пользователей iCloud за пределами Китая.

Как отмечает Reuters, это соответствие означает, что китайские власти будут иметь более легкий доступ к пользовательским данным, хранящимся в службе iCloud от Apple , особенно сейчас, когда фирма впервые сохранит ключи для китайских iCloud.

Apple заявляет, что только она будет контролировать ключи шифрования, а у китайских властей нет «бэкдора» для доступа к данным.