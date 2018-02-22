Во Франции видеопирату присудили рекордный штраф в € 83 млн

41-летний администратор пиратского сайта для онлайн просмотра видео приговорен к двум годам заключения.

Во Франции видеопирату присудили рекордный штраф в € 83 млн
Фото: mctb.ru

Во Франции к двум годам заключения приговорен 41-летний администратор пиратского сайта для онлайн просмотра видео. Он также должен будет заплатить штраф в размере более 83 миллионов евро за причиненный ущерб, сообщает RFI.

Обвиняемый, которого признали виновным в "изготовлении поддельной продукции" и "теневой занятости", в данный момент скрывается от правосудия, сообщает AFP. Причиненные им убытки оцениваются в 83,6 миллиона евро. Такой штраф он должен выплатить профессиональным объединениям работников кино- и телеиндустрии, а также компаниям Disney, 20th Century Fox, Warner Bros, композиторам и звукозаписывающим компаниям (в том числе, Sacem).

Подсудимый являлся администратором пиратской платформы Streamiz, второй по значимости в этой теневой области во Франции. Платформа, доступ к которой в настоящее время заблокирован, насчитывал в своем каталоге 40 тысяч фильмов, просмотренных 500 миллионов раз (250 тысяч уникальных посетителей в день). Некоторые фильмы еще не успели выйти на DVD носителях.

Жалоба на сайт была подана в 2009 году Французской федерацией дистрибьюторов кинопродукции. Подозреваемый был задержан в 2011-м, когда он выходил из квартиры в пригороде Парижа, неся в рюкзаке завернутые в носки 30 тысяч евро. Согласно источнику, близкому к расследованию, за два года подсудимому удалось заработать около 150 тысяч евро на рекламе. Во время обыска были также найдены документы, свидетельствующие о наличии счетов за границей. Затем подозреваемый не явился на допрос и был объявлен в розыск.

Как сообщалось, в Украине киберполиция прекратила работу онлайн-кинотеатра ISeeHD.tv, обвинив его в трансляции роSSийских каналов и распространении пиратского контент.


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