Величезний штраф за інтерв'ю з Арестовичем, з'явилися подробиці: "А що там під Херсоном?"

Американський відеострімінговий сервіс Twitch був оштрафований за відмову у видаленню інтерв'ю з радником глави Офісу президента України Олексієм Арестовичем.

Таке рішення ухвалив мировий суддя Таганського району Москви, пише Politeka.net з посиланням на російські ЗМІ. Так, Twitch Interactive Inc визнано винним у порушенні порядку видалення інформації, доступ до якої підлягає обмеженню відповідно до законодавства Росії.

Як виявилося, в інтерв'ю з Арестовичем помітили «фейки про спецоперацію».

Сума штрафу – три мільйони рублів. Також повідомляється, що під час засідання до суду надійшов ще один протокол щодо Twitch.

«Правда тільки від Пєскова та Путіна!», «А що там під Херсоном?», - їдко відмічають у коментарях користувачі соцмереж.

Нагадаємо, в Росії заборонено називати напад на Україну війною, також запроваджено відповідальність за "дискредитацію російських військових", під яку, по суті, підпадає будь-яка правдива інформація про дії та військові злочини російської армії в Україні.

Тим часом кількість загиблих на українській землі окупантів, згідно з офіційними даними генштабу ЗСУ, на ранок 30 серпня досягла 47 550 тисяч.