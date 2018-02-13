Телеканал иновещания UA.TV запустил свой сайт

Читатели смогут узнавать новости об Украине из первоисточников на пяти языках.

Телеканал иновещания UA.TV запустил свой сайт
Фото: tsn.ua

С 12 февраля официально запущен сайт телеканала UA|TV, который является частью Мультимедийной платформы иновещания Украины. Тестовый вариант сайта был доступен с 5 февраля.

Об этом сообщается на сайте Министерства информационной политики.

"Теперь у нас есть собственный информационный портал телеканала иновещания Украины. Он открывает возможности читать новости об Украине из первоисточников на пяти языках: украинском, русском, английском, крымскотатарском и арабском", - заявил министр информполитики Юрий Стець.

Он также отметил, что с запуском сайта телеканала UA|TV, вместе с информагентством "Укринформ", Украина "говорит" на девяти языках мира.

Генеральный директор телеканала Людмила Березовская сообщила, что над каждой языковой версии сайта работают специальные группы людей, и каждый языковая версия ориентирована на интересы своей аудитории. Причем, редакторами каждой языковой версии являются носители языка.

Напомним, телеканал UA|TV начал вещание 1 октября 2015 года. МПИУ была сформирована на базе государственных телерадиокомпаний "Всемирная служба "Украинское телевидение и радиовещание", "Банковское телевидение" (БТБ) и информационного агентства "Укринформ".


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