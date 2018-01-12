Пентагон предупредил о подготовке самой масштабной в истории кибератаки на свои компьютерные сети

"Теперь то, что мы называем "терабайтом смерти", стоит под дверью".

Пентагон предупредил о подготовке самой масштабной в истории кибератаки на свои компьютерные сети

Компьютерные сети Пентагона регулярно подвергаются кибератакам и в ближайшее время готовятся отразить самую масштабную из них, получившую название "терабайт смерти".

Об этом сообщил глава Управления оборонных информационных систем Минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн, слова которого приводятся на сайте Пентагона.

По его словам, несколько лет назад кибератаки с трафиком в один или два гигабайта были редкостью, а сейчас ведомству приходится отражать атаки масштабом 600 гигабайт. По словам Линна, сети Пентагона укрепляют для отражения еще более крупных атак.

"Теперь то, что мы называем "терабайтом смерти", стоит под дверью. Мы готовимся к этому, потому что знаем, что это произойдет. Для нас это лишь вопрос времени", - подчеркнул Линн.

Генерал также отметил, что специалисты укрепляют и усиливают компьютерные сети Пентагона, готовясь к новым атакам, но их уровень поражает. "Меня продолжает удивлять масштаб этих атак", - сказал Линн. Он добавил, что в сети, которая защищает и поддерживает сервера Пентагона, работают 3,2 млн человек.

Как сообщалось ранее сегодня, американские исследователи пришли к выводу, что роSSийские хакеры, возможно, планируют атаки на Олимпиаду в Пхенчхане.




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