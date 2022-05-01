ПриватБанк перенес свои сервера в Европу

ПриватБанк перенес свои центры обработки данных (ЦОД) на территорию Евросоюза. Таким переездом банк обезопасил свои дата-центры от возможного физического уничтожения во время войны. Таким образом, деньги клиентов будут надежнее защищены. Перебоев в работе ПриватБанка более не предвидится. Команда специалистов банка за короткий промежуток времени проделала титаническую работу.

ПриватБанк “переехал“ в Европу: какие изменения ждут украинских клиентов банка

Об этом сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.

Перенос ЦОД украинских банков за границу стал возможным благодаря распоряжению НБУ, который разрешил украинским банкам хранить клиентские данные за границей. Такое разрешение будет действовать до окончания военного положения и еще два года спустя.

В результате проделанной работы, специалисты ПриватБанка перенесли в Европу 3500 банковских серверов. Кроме того, были загружены в облачное хранилище более 4 петабайт клиентских данных и транзакций. Было также перенесено более 270 приложений.

ПриватБанк “переехал“ в Европу: какие изменения ждут украинских клиентов банка

Роман Сульжик говорит, что в обычное, мирное, время для такой титанической работы понадобилось бы около полутора лет. Однако сейчас, в военное время, специалисты ПриватБанка справились с этим заданием за 45 суток.

Кстати, технологические паузы и перебои в работе банка, на которые в последнее время жаловались клиенты, были связаны именно с этим переносом оборудования и отладкой его работы. Специалисты ПриватБанка обещают, что больше перебоев не будет.

"Мы очень гордимся нашей ИТ-командой, которая проделала титаническую работу, чтобы обезопасить доступ клиентов к финансовым услугам. Для сравнения: объем реализуемых нами работ для проектов такого масштаба в "нормальном" проектном ИТ-цикле обычно занимает 1,5 года и более", - отметили в ПриватБанке.

Напомним, ПриватБанк пообещал вернуть своим клиентам все деньги, которые были ошибочно списаны с их карт во время сбоя оборудования, случившегося 23 апреля.


Марченко Любов, Тудей

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