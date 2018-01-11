Основатель Telegram призвал не называть его мессенджер "роSSийским проектом"

"В этой стране у нас нет ни серверов, ни разработчиков, ни компаний или банковских счетов".

Основатель Telegram призвал не называть его мессенджер "роSSийским проектом"
Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров выразил недоумение по поводу того, что созданный им мессенджер называют "роSSийским проектом".

Об этом он написал в своем Twitter.

"Не уверен, почему некоторые СМИ называют Telegram "роSSийским проектом". В этой стране у нас нет ни серверов, ни разработчиков, ни компаний или банковских счетов", - написал Дуров.

Накануне скандально известный роSSийский дизайнер Артемий Лебедев назвал Telegram "самым успешным проектом роSSийских спецслужб". По его мнению, этот мессенджер - один из немногих продуктов, которые "нужны хоть кому-нибудь кроме нас". Также Лебедев выразил уверенность, что все сообщения в Telegram, несмотря на использование разработчиками кодов шифрования, "мониторятся кем надо". "Я хотел бы пожать руку роSSийским спецслужбам за то, что им наконец удалось создать настоящий, международный, непозорный, незашкварный, работающий продукт, который с ними не ассоциируется", - написал Лебедев.

Основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно подчеркивал, что не предоставит доступ к мессенджеру "ни одной спецслужбе в мире". Летом 2017 года ФСБ попросила у мессенджера доступ к сообщениям, отправленным с шести телефонных номеров людей, подозреваемых в терроризме. Telegram делать это отказался, из-за чего ФСБ подала иск в суд, и мессенджер оштрафовали на 400 тыс. рублей. Впоследствии Telegram подал встречный иск против ФСБ.

Дуров также подчеркивал, что предоставить "ключи для дешифрации" сообщений в мессенджере невозможно технически, так как метод конечного шифрования этого не позволяет.


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