Соцсети по требованию еврокомиссии должны удалять нелегальный контент за 2 часа
Европейская комиссия требует, чтобы соцсети активней боролись с нелегальным контентом, в частности, удаляли его в течение 120 минут. Об этом шла речь 9 января в Брюсселе на закрытой встрече нескольких еврокомиссаров и представителей около 20 компаний по противодействию распространения нелегального контента.
Об этом сообщает EUobserver, передает
Как сообщается, комиссар ЕС по внутренним делам Дмитрис Аврамопулос отметил, что удаление подобной информации не должно занимать более двух часов.
"Информация об удаленном содержание должна быть предоставлена ??правоохранительным органам, чтобы в дальнейшем она могла быть использована в качестве доказательства в проведении расследований", - сказал он.
Это требование является частью более широких усилий ЕС заставить компании принимать более быстрые действия против интернет-контента, который подстрекает к ненависти, насилию и терроризму.
Еврокомиссия в сентябре прошлого года заявила, что "то, что незаконно в оффлайне, также является незаконным в интернете", хотя национальные правила могут отличаться.
Интернет-платформам придется смотреть на правила отдельных стран-членов, чтобы понять и применить соответствующие действия, а затем решить, нужно ли удалить информацию.
"Сегодня мы обсуждали с представителями отрасли необходимость более быстрых действий, если это возможно на добровольной основе, - но, если необходимо, мы рассмотрим дальнейшие шаги", - сказал после встречи еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.
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Internet и сети
10.01.2018 12:23