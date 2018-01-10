Соцсети по требованию еврокомиссии должны удалять нелегальный контент за 2 часа

Европейская комиссия требует, чтобы соцсети активней боролись с нелегальным контентом, в частности, удаляли его в течение 120 минут. Об этом шла речь 9 января в Брюсселе на закрытой встрече нескольких еврокомиссаров и представителей около 20 компаний по противодействию распространения нелегального контента.

Об этом сообщает EUobserver, передает Корреспондент .

Как сообщается, комиссар ЕС по внутренним делам Дмитрис Аврамопулос отметил, что удаление подобной информации не должно занимать более двух часов.

"Информация об удаленном содержание должна быть предоставлена ??правоохранительным органам, чтобы в дальнейшем она могла быть использована в качестве доказательства в проведении расследований", - сказал он.

Это требование является частью более широких усилий ЕС заставить компании принимать более быстрые действия против интернет-контента, который подстрекает к ненависти, насилию и терроризму.

Еврокомиссия в сентябре прошлого года заявила, что "то, что незаконно в оффлайне, также является незаконным в интернете", хотя национальные правила могут отличаться.

Интернет-платформам придется смотреть на правила отдельных стран-членов, чтобы понять и применить соответствующие действия, а затем решить, нужно ли удалить информацию.

"Сегодня мы обсуждали с представителями отрасли необходимость более быстрых действий, если это возможно на добровольной основе, - но, если необходимо, мы рассмотрим дальнейшие шаги", - сказал после встречи еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.