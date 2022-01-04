Объявлен тендер на полное обновление аэродрома в Полтаве

Полтавская облгосадминистрация объявила тендер на обновление аэродромного комплекса в аэропорту Полтавы, сообщает avianews.com.

По данным системы Prozorro, стоимость работ оценивается в 1,54 млрд. грн. В требованиях отмечено, что работы следует завершить до конца 2022 года при условии полного финансирования. Чтобы простимулировать участников работать быстрее, при выборе победителя заказчик будет учитывать не только предложенную цену, но и срок выполнения работ.

Цена дает 70% баллов, срок выполнения работ – 30% баллов. Если срок строительства будет составлять 7 месяцев, то участник получит все 30% дополнительных баллов, 8 месяцев – 15% дополнительных баллов, более 8 месяцев – 0 баллов.

Аэропорт в Полтаве – один из инфраструктурных объектов, реконструкция которых предусмотрена программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Проект нового аэродрома был разработан в 2021 году. Он предполагает демонтаж старой взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона и строительство на их месте фактически новых объектов из бетона.

Длина новой полосы останется неизменной – 2550 метров, а ширина увеличится с 42 до 45 метров. Перрон сможет размещать одновременно пять среднемагистральных самолетов типа Boeing 737 и Airbus A320, популярных среди украинских авиакомпаний и европейских лоукостеров.

В настоящее время аэропорт в Полтаве может обслуживать в основном небольшие самолеты местной школы авиации.

Заявки на участие в тендере принимаются до 6 февраля, а ценовой аукцион состоится 14 марта.

Напомним, программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предусмотрено строительство в аэропортах 16 городов Украины. В планах также – построить аэропорт международного значения на Закарпатье (между Ужгородом и Мукачево) и два аэропорта на востоке Украины.