АМКУ не дал Хмельницкому и партнерам разрешения на приобретение "Большевика"

Поданное заявление не отвечает формальным требованиям.

АМКУ не дал Хмельницкому и партнерам разрешения на приобретение "Большевика"
Фото: privatization.gov.ua

Антимонопольный комитет не дал разрешения на приобретение ООО "Дженерал Комерс" пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик") в Киеве.

Как сообщает пресс-служба регулятора, приобретение этого пакета акций обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления АО "ПКМЗ".

"Комитет установил, что это заявление не отвечает требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию субъектов хозяйствования. Из-за несоответствия требованиям Положения заявление оставлено без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что АМКУ продолжает начатое по собственной инициативе исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже пакета акций АО Первый киевский машиностроительный завод.

Ожидаются ответы на присланные Комитетом требования участникам процесса и анализируется уже полученная информация об обстоятельствах аукциона.

27 октября Фонд государственного имущества провел первый со времен "Криворожстали" аукцион крупной приватизации. На нем было продано 100% акций ОАО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик").

Победителем торгов, в которых приняли участие три компании, стало ООО "Дженерал Коммерс" с ценой 1,429 млрд гривень (на 2% больше стартовой стоимости). Новыми владельцами предприятия с участком площадью 35 га недалеко от ст. г. Шулявская стали Алексей Баранов, Василий Хмельницкий и Андрей Иванов.

Как сообщалось ранее со ссылкой на собственные источники, глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко накануне написал заявление на увольнение. Одна из главных причин увольнения, по словам собеседников издания, - "недовольство отдельных представителей приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".

Экс-депутат и журналист Сергей Лещенко в Telegram сообщил, что причиной отставки стала "скандальная приватизация завода Большевик, прошедшая под одного участника".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на продовольствие установили абсолютный рекордЦены на продовольствие установили абсолютный рекорд
ФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налогаФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налога
ПриватБанк ликвидлирует счета ФОПов: в банке объяснили ситуациюПриватБанк ликвидлирует счета ФОПов: в банке объяснили ситуацию
Налоги за погашенные ипотечные кредиты: с украинцев требуют миллионные платежиНалоги за погашенные ипотечные кредиты: с украинцев требуют миллионные платежи
Украинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарстваУкраинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарства
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ позволил Visa и Mastercard одновременно снизить ставку интерчейнджАМКУ позволил Visa и Mastercard одновременно снизить ставку интерчейндж
АМКУ разрешил "Нафтогазу" взять под контроль "Донецкоблгаз"АМКУ разрешил "Нафтогазу" взять под контроль "Донецкоблгаз"
АМКУ запретил наказывать украинских потребителей коммунальных услугАМКУ запретил наказывать украинских потребителей коммунальных услуг
АМКУ оштрафовал Ощадбанк на почти 14 млн гривень за покупку рыбной ярмарки без разрешенияАМКУ оштрафовал Ощадбанк на почти 14 млн гривень за покупку рыбной ярмарки без разрешения
ВР приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу квартир до получения разрешения на строительствоВР приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу квартир до получения разрешения на строительство
АМКУ разрешил казахской Kaspi.kz купить украинский платежный сервис PortmoneАМКУ разрешил казахской Kaspi.kz купить украинский платежный сервис Portmone
АМКУ отштрафовал угольные компании за несвоевременную подачу информацииАМКУ отштрафовал угольные компании за несвоевременную подачу информации
АМКУ разрешил Dragon Capital купить завод минеральных вод в ТрускавцеАМКУ разрешил Dragon Capital купить завод минеральных вод в Трускавце
АМКУ оштрафовал три компании на 46 млн гривен за сговор на тендере УкравтодораАМКУ оштрафовал три компании на 46 млн гривен за сговор на тендере Укравтодора
АМКУ заинтересовался ценами на экспресс-тесты COVID-19 в пунктах пропускаАМКУ заинтересовался ценами на экспресс-тесты COVID-19 в пунктах пропуска
Последние новости
Подгружаем последние новости