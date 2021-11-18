АМКУ не дал Хмельницкому и партнерам разрешения на приобретение "Большевика"

Антимонопольный комитет не дал разрешения на приобретение ООО "Дженерал Комерс" пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик") в Киеве .

Как сообщает пресс-служба регулятора, приобретение этого пакета акций обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления АО "ПКМЗ".

"Комитет установил, что это заявление не отвечает требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию субъектов хозяйствования. Из-за несоответствия требованиям Положения заявление оставлено без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что АМКУ продолжает начатое по собственной инициативе исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже пакета акций АО Первый киевский машиностроительный завод.

Ожидаются ответы на присланные Комитетом требования участникам процесса и анализируется уже полученная информация об обстоятельствах аукциона.

27 октября Фонд государственного имущества провел первый со времен "Криворожстали" аукцион крупной приватизации. На нем было продано 100% акций ОАО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик").

Победителем торгов, в которых приняли участие три компании, стало ООО "Дженерал Коммерс" с ценой 1,429 млрд гривень (на 2% больше стартовой стоимости). Новыми владельцами предприятия с участком площадью 35 га недалеко от ст. г. Шулявская стали Алексей Баранов, Василий Хмельницкий и Андрей Иванов.

Как сообщалось ранее со ссылкой на собственные источники, глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко накануне написал заявление на увольнение. Одна из главных причин увольнения, по словам собеседников издания, - "недовольство отдельных представителей приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".

Экс-депутат и журналист Сергей Лещенко в Telegram сообщил, что причиной отставки стала "скандальная приватизация завода Большевик, прошедшая под одного участника".