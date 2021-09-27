Украине не хватает финансовых инструментов для размещения пенсионных взносов — Магомедов

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов считает, что для успеха пенсионной реформы надо предоставить инвесторам качественные механизмы вложения средств. Об этом сообщается на сайте Комиссии.

Украине не хватает финансовых инструментов для размещения пенсионных взносов — Магомедов

Это мнение глава НКЦБФР озвучил во время мероприятия на тему «Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть», которое прошло 22 сентября 2021.

«На втором уровне мы видим проблемы с финансовыми инструментами, где будут размещаться средства пенсионной системы. Например, сегодня в Украине уже давно работает третий уровень пенсионного обеспечения. К сожалению, мы видим, что примерно 70% средств фонды вкладывают в ОВГЗ. С одной стороны очень хорошо, ведь это дает ресурс для экономики страны, а с другой — делает невозможным вариативность этих вкладов», — пояснил Магомедов.

Он добавил, что НКЦБФР работает над условиями для создания финансовых инструментов, которые позволят инвесторам получить качественные механизмы вложения средств.

Почему украинцы уклоняются от ЕСВ

По мнению главы НКЦБФР, украинцы уклоняются от уплаты ЕСВ, поскольку не связывают этот вклад со своим будущим. Он кажется им неуместным, поэтому они любым путем пытаются его избежать.

Задача комиссии заключается в том, чтобы показать гражданам сколько они накопили за определенный период уплаты взносов. Ведь для полноценного функционирования второго уровня пенсионного обеспечения нужно, чтобы каждый мог понять и увидеть результат от уплаты ЕСВ, заявил Магомедов

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