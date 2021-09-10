ГФС обеспечила поступление в бюджет 3 млрд гривен от "Нафтогаза"

Решается вопрос о сообщении должностным лицам о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

?ГФС обеспечила поступление в бюджет 3 млрд гривен от "Нафтогаза"
Фото: oilreview.kiev.ua

Государственная фискальная служба обеспечила поступление в бюджет 3 млрд гривен от АО НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

"В начале 2017 года был установлен факт уклонения от уплаты налогов государственной компанией в размере более 3 млрд гривен путем умышленного неосуществления соответствующих действий по завершению таможенного оформления природного газа в режиме «импорт». С момента совершения вышеуказанных действий, данному факту, к сожалению, не было дано должной правовой оценки", - говорится в сообщении.

В начале июня ГФС провела обыски в "Нафтогазе". В течение нескольких месяцев правоохранители собрали доказательства совершения должностными лицами умышленных действий по уклонению от уплаты более 3 млрд гривен налогов.

"По результатам проведения комплекса следственных и процессуальных действий, подтверждения суммы нанесенного государству ущерба соответствующей судебно-экономической экспертизой, а также осуществления информационно-аналитической деятельности, представители вышеуказанной государственной компании согласились с доводами следствия и совокупностью собранных доказательств и уплатили в государственный бюджет налог на добавленную стоимость в размере более 3 млрд грн. Документальное оформление завершения процедуры растаможивания природного газа и уплаты средств в бюджет продолжается", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении должностным лицам государственной компании в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и избрании им меры пресечения.

Напомним, несколько лет назад Фискальная служба пыталась оштрафовать действующего тогда главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева на 8,3 млрд гривен за неуплату НДС за роSSийский газ, который был импортирован в октябре 2015 года. Эти штрафы были отменены в судебном порядке.

Тогда сообщалось, что "Нафтогаз" не закрыл таможенную декларацию по октябрьскому импорту, поэтому стороны не подписали акт приема-передачи. НАК объяснял это тем, что "Газпром" включил в этот акт объемы газа, который россияне несанкционированно поставляли на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Этих объемов "Нафтогаз" не признал и отказался подписывать выставленный "Газпромом" акт.

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