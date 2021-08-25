Кабмин передал ТЭЦ Дубневичей "Нафтогазу" по закону о "исключительных случаях"

Следующими могут стать "Мотор Сич" и "Донецкоблгаз".

Кабинет министров решил передать арестованное имущество компаний "Энергия - Новый Раздел" (Новороздольская ТЭЦ) и "Энергия - Новояворовск" (Новояворовская ТЭЦ) в управление ООО "Нафтогаз Тепло".

Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства по возврату коррупционных активов (АРМА).

До сих пор арестованное имущество находилось в управлении АРМА, а компания "Нафтогаз Тепло" была управляющим предприятиями. Теперь единые имущественные комплексы предприятий оформили непосредственно на "Нафтогаз Тепло".

Это сделано "с целью предотвращения риска прерывания функционирования Новояворовской и Новороздольской теплоэлектроцентралей, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций или сбоев в тепло-, энерго-, электроснабжении в городах Новояворовске и Новом Роздоле".

Передать ТЭЦ в управление "Нафтогаза" позволяет закон 1530-IX, принятый Верховной Радой в июне 2021 года.

Он предусматривает, что в исключительных случаях управления активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, может осуществляться путем их передачи государственным компаниям.

Исключительными случаями есть риск сбоев в работе тепло-, энерго-, электро-, водоснабжения, водоотведения, снабжения природного газа, предприятий оборонно-промышленного комплекса и авиастроительной отрасли.

По словам и.о. руководителя АРМА Дмитрия Жоравовича, после ТЭЦ в Новом Роздоле и Новояворовске по такому механизму могут перейти государству "Мотор Сич" и "Донецкоблгаз".

Напомним, что имущество компаний "Энергия - Новый Раздол", "Энергия - Новояворовск" и "Энергия" (конечные бенефициары до 2020 года - братья Дубневичи, сейчас - их сыновья) находится под арестом по уголовному делу о хищении газа.

НАБУ передало в суд уже два обвинительных акта - один о присвоении 300 млн кубометров газа в 2013-2015 годах, второй - о хищении 151,8 млн в 2016-2017 годах.

Причастность Ярослава Дубневича и Богдана Дубневича к хищению газа на ТЭЦ, принадлежащих им не установлена.