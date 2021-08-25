PayPal запускает криптовалютный сервис в Великобритании
Holdings позволит клиентам в Великобритании покупать, продавать и держать биткоин и другие криптовалюты начиная с этой недели, сообщила компания в понедельник, пишет Investing.
Что известно
Этот шаг, который знаменует собой первое международное расширение услуг PayPal в области криптовалют за пределами США, может приблизить повсеместное использование нового класса активов в будущем.
Имея более 403 миллионов активных счетов по всему миру, PayPal является одной из крупнейших финансовых компаний, предлагающих пользователям доступ к криптовалютам.
Предыстория
PayPal впервые начал позволять пользователям покупать криптовалюты в октябре 2020 года. Позже он добавил в свое мобильное платежное приложение Venmo возможность покупать биткоин, эфир, лайткоин и bitcoin cash.
Приложение позволяло пользователям делиться криптопокупками с друзьями через социальную ленту Venmo.
Вмарте сервис добавил опцию оплаты товаров и услуг криптовалютами для клиентов из США.